Зеленский: Киев обстреляли во время визита Гутерриша, чтобы унизить ООН

"Сегодня, сразу после окончания наших переговоров в Киеве, прилетели российские ракеты. И это многое говорит (...) о стремлении руководства России унизить ООН и все, что представляет собой эта организация", - сказал Зеленский.
Он добавил, что необходим "достаточно сильный ответ" на эти действия России.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович также прокомментировал ракетные удары России по Киеву во время визита Гутерриша.
"Как должен реагировать на это генсек ООН и сама ООН? То есть, они просто плюнули ему в спину, смачно, с кровью. И понятно, что это месть за его оценки в Москве, за то, что он сказал, что это война, а не спецоперация, за то, что сказал, что российская армия занимается военными преступлениями. РФ стреляет ему в спину. Интересно, останется ли Российская Федерация постоянным членом Совета Безопасности ООН или они снова все проглотят?" - сказал Арестович.
Российские силы обстреляли Киев в четверг вечером, дважды попав в Шевченковский район в центре столицы, когда в городе с визитом был генеральный секретарь ООН. Взрывы в Киеве прогремели вскоре после совместной пресс-конференции Гутерриша и Зеленского.
Галерея: Обстрел Киева российскими силами вечером в четверг
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