Зеленский: Киев обстреляли во время визита Гутерриша, чтобы унизить ООН

"Сегодня, сразу после окончания наших переговоров в Киеве, прилетели российские ракеты. И это многое говорит (...) о стремлении руководства России унизить ООН и все, что представляет собой эта организация", - сказал Зеленский.

"Как должен реагировать на это генсек ООН и сама ООН? То есть, они просто плюнули ему в спину, смачно, с кровью. И понятно, что это месть за его оценки в Москве, за то, что он сказал, что это война, а не спецоперация, за то, что сказал, что российская армия занимается военными преступлениями. РФ стреляет ему в спину. Интересно, останется ли Российская Федерация постоянным членом Совета Безопасности ООН или они снова все проглотят?" - сказал Арестович.