Удар по Киеву во время визита генсека ООН
Вечером 28 апреля по Киеву были нанесены два ракетных удара, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его данным, город обстреляли российские войска, пишет Русская служба BBC.
Вечером 28 апреля по Киеву были нанесены два ракетных удара, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его данным, город обстреляли российские войска, пишет Русская служба BBC.
"Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", - написал он в Telegram.
Шевченковский район - это центр Киева.
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Удар по Киеву был нанесен в момент, когда в украинской столице с визитом находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который прибыл в Киев после переговоров с Владимиром Путиным в Москве.
Missile strikes in the downtown of Kyiv during the official visit of @antonioguterres. The day before he was sitting at a long table in the Kremlin, and today explosions are above his head. Postcard from Moscow? Recall why 🇷🇺 still takes a seat on the UN Security Council?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022
"Еще вчера он сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?" - написал советник главы офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
В Киеве закончилась встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Владимира Зеленского, сообщает "Медуза".
Вот как ее итоги прокомментировал президент Украины:
"Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из Мариуполя и рассчитывает на поддержку ООН. Обсудили спровоцированный Россией продовольственный кризис, увеличение гуманитарной помощи для нашей страны, возвращение домой украинцев, депортированных оккупантами. Ценим четкую и однозначную позицию господина Генерального секретаря относительно войны России против Украины".
А вот как подвел итоги встречи на брифинге генеральный секретарь ООН:
"Мариуполь - это кризис внутри кризиса. Тысячи гражданских лиц нуждаются в жизненно важной помощи. Многие пожилые люди нуждаются в медицинской помощи или имеют ограниченную подвижность, им нужен путь спасения от апокалипсиса. Я также знаю, что слов солидарности недостаточно. Я здесь для того, чтобы сосредоточиться на потребностях на местах и расширить масштабы операций".
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