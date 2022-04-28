Удар по Киеву во время визита генсека ООН

"Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", - написал он в Telegram.

Шевченковский район - это центр Киева.

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Удар по Киеву был нанесен в момент, когда в украинской столице с визитом находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который прибыл в Киев после переговоров с Владимиром Путиным в Москве.

Missile strikes in the downtown of Kyiv during the official visit of @antonioguterres. The day before he was sitting at a long table in the Kremlin, and today explosions are above his head. Postcard from Moscow? Recall why 🇷🇺 still takes a seat on the UN Security Council? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022

"Еще вчера он сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?" - написал советник главы офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

В Киеве закончилась встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Владимира Зеленского, сообщает "Медуза".

Вот как ее итоги прокомментировал президент Украины:

"Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из Мариуполя и рассчитывает на поддержку ООН. Обсудили спровоцированный Россией продовольственный кризис, увеличение гуманитарной помощи для нашей страны, возвращение домой украинцев, депортированных оккупантами. Ценим четкую и однозначную позицию господина Генерального секретаря относительно войны России против Украины".

А вот как подвел итоги встречи на брифинге генеральный секретарь ООН:

"Мариуполь - это кризис внутри кризиса. Тысячи гражданских лиц нуждаются в жизненно важной помощи. Многие пожилые люди нуждаются в медицинской помощи или имеют ограниченную подвижность, им нужен путь спасения от апокалипсиса. Я также знаю, что слов солидарности недостаточно. Я здесь для того, чтобы сосредоточиться на потребностях на местах и расширить масштабы операций".