Первую газету, театр и университет в Латвии основали русские? Фейк проверен!

В свою очередь первой газетой на латышском языке была Latviešu avīzes, издаваемая в Елгаве в 1822 году. Редактор газеты Карлис Ватсонс ее цель объяснил так: "Сохранять самобытный характер и язык латышского народа, бороться с германоманией всерьез и в шутку".
"Именно русские открыли первый театр и первую картинную галерею в Риге".
Чтобы получить информацию о первом рижском театре, Re:Check связался с Иевой Струкой, исследователем театра и литературным советником Национального театра. Она указывает на свою статью в Латвийской энциклопедии, в которой рассказывает, что первый стационарный театр в Риге, Немецкий театр, был основан в 1782 году Отто Германом фон Фитингофом, меценатом немецко-балтийского происхождения.
В свою очередь, об истории рижских музеев и галерей Re:Check проконсультировался с Уной Седлениеце, заместителем директора Латвийского национального художественного музея и членом Латвийского совета музеев. "Это утверждение не является обоснованным и точным, - объясняет Седлениеце. - Я предполагаю, что причиной для такого заявления является номинальное нахождение Риги и территории Латвии в составе Российской империи (Видземская губерния) в XIX веке, в то время когда в Риге формировалась общественная художественная жизнь, которая, однако, не была инициативой имперской власти, а была тесно связана с действиями и решениями многих местных, в основном немецко-балтийских коллекционеров, исследователей искусства и заинтересованных лиц".
Седлениеце объясняет, что история общественных музеев на территории Латвии началась в 1773 году с музея Химзеля, в котором была представлена переданная Риге коллекция немецко-балтийского врача Николауса фон Химзеля. В свою очередь в начале XIX века эта коллекция была разделена и стала основой для нескольких музеев, существующих сегодня. Дальнейшее развитие общественных художественных галерей Риги в XIX веке инициировали сообщества, многие семейства состоятельных горожан и коллекционеры при непосредственной поддержке Рижской думы.
Основываясь на сказанном экспертами, Re:Check делает вывод, что хотя Рига была частью Российской империи во времена создания театров, музеев и художественных галерей, говорить о том, что русские несут ответственность за создание этих культурных учреждений, некорректно.
"Именно русские открыли первое в Латвии высшее учебное заведение - Рижский политехнический институт".
Первым университетом на территории нынешней Латвии действительно был Рижский политехнический институт (РПИ), но в тексте Алксниса отсутствует важный контекст.
Информацию об истории основания Рижского политехнического института Re:Check получил из научной монографии Эрнста Наука (1819-1875), первого директора Рижского политехникума, опубликованной Рижским техническим университетом.
В монографии указано, что в 1861 году начал свою работу Совет Рижского политехникума. Его председателем был бургомистр Отто Мюллер, а секретарем - Герман фон Штейн. Политехникум начал свою деятельность в 1862 году после того, как российский император Александр II утвердил Положение о цели и задачах института.
Политехнический институт находился под эгидой Российской империи. Историк Зане Розите в Латвийской национальной энциклопедии пишет: "Институт находился в ведении Министерства финансов Российской империи и подчинялся непосредственно генерал-губернатору Балтии, который также исполнял обязанности куратора РПИ. Куратор утвердил решения Совета РПИ, касающиеся администрации института, учебного плана, набора студентов и установления платы за обучение".