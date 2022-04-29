Первую газету, театр и университет в Латвии основали русские? Фейк проверен!

Несмотря на нахождение под эгидой Российской империи, Рижский политехнический институт был частным вузом, поддерживаемым прибалтийским дворянством. Обучение проводилось по образцу технических вузов Цюриха и Карлсруэ и проходило на немецком языке. Первым директором (ректором) института был уроженец Пруссии Эрнст Наук. Преподавательский состав в основном был родом из Германии, Швейцарии и Австрии.

Принимая во внимание личности основателей и руководителей Рижского политехнического института, а также его международный преподавательский состав и обучение на немецком языке, Re:Check делает вывод: неверно утверждать, что русские открыли первое высшее учебное заведение в Латвии.

"Именно русские в силу своей "русскости" после победы в Северной войне в 1721 году вместо геноцида или ассимиляции начали отправлять крестьянских детей латышских племен (подчеркиваю - не нации, а именно племен) в лучшие российские вузы".

Re:Check проконсультировался с Гвидо Страубе, директором Института истории Латвии и доктором исторических наук Латвийского университета. Историк объяснил: "Говоря коротко, это заявление ложное. (…) Я не знаю ни одного факта, чтобы кто-то из коренных жителей [латвийской территории] был отправлен [в российские университеты]".

В свою очередь то, почему жители завоеванной территории Латвии не были истреблены или ассимилированы, Страубе объясняет российской политикой того времени. В XVIII веке Россия на завоеванных территориях оставила у власти существующие учреждения и сохранила старое законодательство. Кроме того, налоговая политика была относительно дружественной - жители должны были платить очень маленькие налоги. Низкие налоги, конечно, со временем увеличивались, но первоначально Россия пыталась создать впечатление, что новая политическая власть была более дружественной, чем старая. Таким образом Россия пыталась избежать беспорядков. Это, вероятно, было сделано с учетом опыта Швеции того времени. Когда шведы начали осуществлять редукцию поместий, возникла оппозиция, которая способствовала изгнанию шведов в ходе Великой Северной войны.

Однако такая политика не была универсальной для России. Страубе упоминает Ингерманландию (сегодня это территория вокруг Санкт-Петербурга). "Сегодня мы не найдем там ничего от прежней культуры, которая, как и в Курземе, Видземе и Эстонии, была бело-немецко-эстонской", - рассказывает историк. "Петр I [тогдашний царь России] полностью очистил эту территорию и поселил там русских, чтобы в окрестностях новой столицы не было небезопасного населения".

Исходя из информации, предоставленной директором Института истории Латвии, нет оснований полагать, что после Северной войны дети латышских крестьян были отправлены учиться в российские университеты. В свою очередь то, что делали с населением, культурой и властью завоеванных земель, определялось политическими обстоятельствами того времени, а не "русскостью" или другими абстрактными человеческими качествами.