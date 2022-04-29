Арестович: война выйдет за пределы Украины
Война не ограничится Украиной, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Война не ограничится Украиной, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Молдова переняла на себя тень войны, над Беларусью она уже давно", - сказал Арестович журналисту Марку Фейгину на YouTube-канале "Фейгин LIVE".
"Война расширяется, она не останется ни в рамках "спецоперации", ни даже в границах Украины. Она отбрасывает очень серьезную тень, и в этой тени - вспышки огня", - сказал он.
Советник главы Офиса Владимира Зеленского также сообщил, что в непризнанном международным сообществом Приднестровье готовится аэропорт для посадки российских военных самолетов.
"Смотря где и как, это зависит от обстоятельств", - сказал он, сказав, что уверен, что украинская система ПВО сможет в случае необходимости сбить самолеты из Молдовы.
Как сообщалось, официальный представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил в четверг, 28 апреля, что Одесские областные силовые структуры усилили охрану украинско-молдавской границы после провокаций в Приднестровье.
Галерея: Обстрел российскими ракетами центар Киева в четверг, 28 апреля
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