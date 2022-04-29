Арестович: война выйдет за пределы Украины

"Молдова переняла на себя тень войны, над Беларусью она уже давно", - сказал Арестович журналисту Марку Фейгину на YouTube-канале "Фейгин LIVE".

"Война расширяется, она не останется ни в рамках "спецоперации", ни даже в границах Украины. Она отбрасывает очень серьезную тень, и в этой тени - вспышки огня", - сказал он.

Советник главы Офиса Владимира Зеленского также сообщил, что в непризнанном международным сообществом Приднестровье готовится аэропорт для посадки российских военных самолетов.

"Смотря где и как, это зависит от обстоятельств", - сказал он, сказав, что уверен, что украинская система ПВО сможет в случае необходимости сбить самолеты из Молдовы.

Как сообщалось, официальный представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил в четверг, 28 апреля, что Одесские областные силовые структуры усилили охрану украинско-молдавской границы после провокаций в Приднестровье.

Галерея: Обстрел российскими ракетами центар Киева в четверг, 28 апреля