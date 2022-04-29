Пентагон: Россия выводит часть войск из Мариуполя

Имеющаяся у Пентагона информация свидетельствует о том, что несколько российских подразделений покидают Мариуполь и направляются на северо-запад.

В то же время Министерство обороны США указало, что бои за город продолжаются. Представитель министерства заявил на пресс-конференции, что российские войска не полностью контролируют Мариуполь и продолжают обстреливать разрушенный город ракетами и наносить авиаудары.

Чиновник добавил, что если бы город был полностью оккупирован, продолжать бомбардировки было бы бессмысленно.

С начала марта в осажденном Мариуполе продолжаются ожесточенные бои между российскими и украинскими войсками за территорию завода "Азовсталь". Как утверждает украинская сторона, в подвале завода находятся более 1000 мирных жителей, а также украинские военные.

Территория "Азовстали" в значительной степени разрушена.

Защитники Мариуполя надеются, что город удастся разблокировать политическим или военным путем.