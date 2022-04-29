Пентагон: Россия выводит часть войск из Мариуполя
Российские войска начали вывод части своих подразделений из Мариуполя, сообщило министерство обороны США.
Российские войска начали вывод части своих подразделений из Мариуполя, сообщило министерство обороны США.
Имеющаяся у Пентагона информация свидетельствует о том, что несколько российских подразделений покидают Мариуполь и направляются на северо-запад.
В то же время Министерство обороны США указало, что бои за город продолжаются. Представитель министерства заявил на пресс-конференции, что российские войска не полностью контролируют Мариуполь и продолжают обстреливать разрушенный город ракетами и наносить авиаудары.
Чиновник добавил, что если бы город был полностью оккупирован, продолжать бомбардировки было бы бессмысленно.
С начала марта в осажденном Мариуполе продолжаются ожесточенные бои между российскими и украинскими войсками за территорию завода "Азовсталь". Как утверждает украинская сторона, в подвале завода находятся более 1000 мирных жителей, а также украинские военные.
Территория "Азовстали" в значительной степени разрушена.
Защитники Мариуполя надеются, что город удастся разблокировать политическим или военным путем.
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