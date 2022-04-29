Пт, 29.04.2022
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Игорь Николаев, российский певец и композитор

Памятник в парке Победы переименуют - предложение поддержано советом Рижской думы

Памятник в парке Победы ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Совет памятников Рижской думы в пятницу поддержал переименование памятника в парке Победы, сообщает Латвийское телевидение.

Совет по памятникам, в который входят депутаты думы и эксперты в разных областях, почти четыре часа обсуждал памятник в парке Победы. Пока неясно, каким может быть его новое название.

Было принято решение провести юридические консультации и уточнить новое название до следующего заседания.

Как сообщалось, в связи с вторжением России в Украину актуализировался вопрос о памятнике советским воинам в рижском парке Победы и возможности его демонтажа.

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