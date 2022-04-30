Владимир Зеленский ФОТО: Anna Moneymaker/Getty Images/AFP

Правозащитные учреждения Украины обнаружили новое массовое захоронение с 900 трупами на территории Киевской области, которую в марте оккупировали российские войска. Об этом в интервью польским СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Международные структуры иногда действительно медленно действуют, и иногда кого-то нельзя найти - я имею в виду, нельзя привлечь за неимением тех или иных доказательств, хотя есть свидетели, хотя все это видели. Но тем не менее они же забирают следы - передвижные крематории, которые россияне завезли и сожгли людей, трупы.

Тем не менее они (следователи. - Прим. ред.) ищут и находят. Представьте себе: было столько убитых, что, несмотря на то, что они сожгли (часть трупов в крематориях. - Прим. ред.), снова нашли могилу. 900 человек в Киевской области. 900 человек!

Сколько человек погибло - никто не знает. Будут последствия, будет следствие, будет потом перепись населения. Надо же найти всех этих людей - мы ведь не знаем сколько!" - заявил Зеленский.

В интервью президент отметил, что не все без вести пропавшие украинцы найдены.

Позднее пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова сообщила, что информация, озвученная президентом, не соответствует действительности.

"По состоянию на 29 апреля было обнаружено 1187 тел жертв российской армии на территории Киевской области. Вероятно, президент имел в виду эту общую цифру, вот он и сказал, что более 900. Но не было такого захоронения, чтобы в одной яме лежало 900 тел людей. То есть это в целом по области больше 900", — сообщила пресс-секретарь.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.