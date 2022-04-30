Зеленский рассказал о найденной братской могиле с 900 трупами. Возможно, он оговорилсяДополнено
Правозащитные учреждения Украины обнаружили новое массовое захоронение с 900 трупами на территории Киевской области, которую в марте оккупировали российские войска. Об этом в интервью польским СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Международные структуры иногда действительно медленно действуют, и иногда кого-то нельзя найти - я имею в виду, нельзя привлечь за неимением тех или иных доказательств, хотя есть свидетели, хотя все это видели. Но тем не менее они же забирают следы - передвижные крематории, которые россияне завезли и сожгли людей, трупы.
Сколько человек погибло - никто не знает. Будут последствия, будет следствие, будет потом перепись населения. Надо же найти всех этих людей - мы ведь не знаем сколько!" - заявил Зеленский.
В интервью президент отметил, что не все без вести пропавшие украинцы найдены.
"По состоянию на 29 апреля было обнаружено 1187 тел жертв российской армии на территории Киевской области. Вероятно, президент имел в виду эту общую цифру, вот он и сказал, что более 900. Но не было такого захоронения, чтобы в одной яме лежало 900 тел людей. То есть это в целом по области больше 900", — сообщила пресс-секретарь.
В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!