Озеро Губище в Даугавпилсе. Особенно печально оно выглядит со стороны микрорайона Химиков. Фото с дрона: Евгений Ратков (17 апреля 2022 года)

Озеро Губище в Даугавпилсе. Особенно печально оно выглядит со стороны микрорайона Химиков. Фото с дрона: Евгений Ратков (17 апреля 2022 года) ФОТО: Евгений Ратков, Chayka.lv

Серым утром 24 февраля 2022 года группа из восьми городских чиновников собралась на внезапное выездное заседание у озера Губище. Информацию об этом заседании город не публиковал до последнего момента — притом, что "Чайка" неделями бомбардировала думу запросами об озере для журналистского расследования, которое стартовало в начале февраля.

На заседании инженер среды УКХ Каспарс Лайзанс доложил, что озеро доживает последние дни и ничего с ним делать уже не нужно.

Члены Комитета городского хозяйства и развития Даугавпилсской городской думы на выездном заседании. На берегу погибающего озера Губище депутаты и ответственные чиновники обсуждают причины и варианты решения проблемы. Фото: Евгений Ратков, 24 февраля 2022 года ФОТО: Евгений Ратков, Chayka.lv

Игорь Алексеев, председатель комитета городского хозяйства и развития Даугавпилсской городской думы, выслушав дополнительную информацию о прошлых научных исследованиях, пришёл к заключению, что не всё так однозначно. На этом вопрос спасения водоема поставили на паузу и чиновники начали обсуждать парк, который должен быть реконструирован на его берегу.

Заседание было довольно показательным: именно так местные чиновники последние два десятка лет относились к проблеме исчезновения озера Губища — одного из 12 озер Даугавпилса и единственного, которое по происхождению является суффозионной впадиной или углублением, вымытым грунтовыми водами под дюнами, оставшимися от древнего моря.

Проблему с озером десятилетиями власть признавала, делала какие-то шаги для заказа исследований или написания проектов по его спасению, а потом её просто забывали или откладывали.

Так озеро Губище выглядит сейчас, в апреле 2022 года. ФОТО: Евгений Ратков/Chayka.lv

Во второй части расследования "Чайка" делает попытку разобраться, кто именно виноват в том, что озеро исчезает. В первой части мы писали о разных периодах в истории озера, а последняя часть расскажет о том, что говорили нам специалисты о возможности его спасения.

Как чиновники начинали решать проблему

В 2003 году, когда уже было очевидно, насколько быстро мелеет Губище, Рихард Эйгим, в свой последний год первого пребывания на посту мэра, подал проект в городскую думу по облагораживанию озера. Он рассказал "Чайке", что «был разработан большой проект по благоустройству озера и прилегающей территории». Но срок мэра закончился, а дальнейшая судьба проекта, если такой был, непонятна. Текущая пресс-служба Думы говорит, что данных об этом проекте у них нет: "Мы не можем комментировать мнения, взгляды и/или заявления третьих лиц о возможных данных, которые, по мнению третьих лиц, могут иметь отношение к самоуправлению".

Прошло ещё два года. Новая дума во главе с мэром Ритой Строде также заметила, что людей озеро сильно интересует и оно продолжает мелеть. В 2005 году город заказал исследование оценки текущего состояния водоема у рижской фирмы Latvijas ezeri.

Исследование озера Губище в 2005 году подтвердило пять угроз. ФОТО: Chayka.lv

Эксперты пришли к выводу, что у озера есть угрозы разных степеней, приводящих к обмелению и сделали ряд рекомендаций, чтобы замедлить процесс усыхания и потери биоразнообразия, а также создать зону отдыха для горожан: убирать мусор и чистить зарастающие берега, поставить туалеты и построить централизованную канализацию в районе частных домов, возобновить поступление дождевой воды в озеро, перекрытое постройками, сделать на озере природный парк, обустроить места для купания. Не выполнение этих рекомендаций может привести к исчезновению озера.

Исследование содержало восемь пунктов рекомендаций, как обслуживать озеро в течение года. Например, три раза в год проводить бактериологический контроль воды. Также есть там и инструкция, как и где именно очищать озеро от зарослей, чтобы обеспечить беспрепятственное гнездование и кормление водоплавающих птиц.

Обойдя озеро сегодня, 17 лет спустя, вы найдёте ближайший мусорный контейнер только во дворе многоквартирных домов где-то в 60 метрах от берега, и он не предназначен для отдыхающих. Немногочисленные маленькие урны не вмещают в себя мусор, оставленный после жарки шашлыков. Туалеты так и не появились, и рыбаки пользуются любыми кустами при нужде. Большинство естественных дождевых стоков заполнены мусором.

Рита Строде признает, что рекомендации исследования не выполнялись и сразу после их получения. "Средства были, но проблема была в том, что берега и земли вокруг озера принадлежали частным лицам, и любое действие, в т. ч. очистка озера, требовала их согласования. Вот эти обстоятельства затормозили реализацию данного проекта".

Но частная собственность, даже в 2005 году, когда озеро было значительно объемнее, занимала небольшую часть относительно всей протяженности береговой линии. Вопрос, почему не чистили территорию, принадлежащую городу, остался без ответа.

Озеро Губище в 2006 и 2016 годах. ФОТО: Скриншот из исследования фирмы Geoexpert

Горожане пытаются спасти озеро

Четыре года спустя, когда воды стало ещё меньше, следующий мэр Янис Лачплесис в 2009 году сказал газете "Латгалес Лайкс", что причины обмеления снова нужно изучить. Он также назвал другие проблемы, которые, на его взгляд, существуют: сточные воды из бывшей обувной фабрики портят качество воды, а самоуправление не может привлечь деньги из структурных фондов ЕС для реализации любых программ якобы из-за того, что часть берега принадлежит частным лицам.

Но информация мэра о невозможности получить деньги от государства или ЕС была неточной, при этом сделать попытку воспользоваться возможностями от ЕС власти подтолкнули сами даугавпилчане.

В мае 2011 горожане начали собирать подписи за спасение озера под руководством Алексея Бейнарса (он был директором Даугавпилсского 38-го училища). Собрали более 4 000 подписей, так что самоуправление было вынуждено реагировать.

Депутаты думы Ливия Янковска и Андрис Курситис вновь заговорили о средствах ЕС по проекту и о большом исследовании, об этом писал Сергей Кузнецов в "Латгалес Лайкс" в мае 2011 года. Самоуправление создавало проект для получения европейских денег в сотрудничестве с Даугавпилсским университетом в лице профессора и доктора биологических наук Артура Шкуте.

Проект писали в рамках программы ЕС LIFE+ Nature & Biodiversity. Он предлагал поделить озеро на три зоны: одна предназначалась только для животных, без доступа для людей, вторая — природный парк, с дорожками для людей, и третья — с пляжем и местом для отдыха. И животным, и людям пространства должно было хватить.

За четыре года планировалось потратить 1 415 166 латов (2,1 миллиона евро), половина из которых была бы покрыта ЕС, университет должен был покрыть небольшую часть, а разницу бы выделило самоуправление и государство.

Шли переговоры с Министерством окружающей среды (VARAM), но его финансирование стало бы доступным только в случае одобрения Европейской комиссией. Но проект в 2011 году одобрен не был. В ЕС посчитали, что недостатками проекта является неполное соответствие теме защиты биомногообразия и отсутствие технического обоснования, поскольку в проекте были только приблизительные расчёты расходов.

Но, по словам представителя VARAM Илоны Мендзини, проект в эту программу можно подавать каждый год, после устранения недочётов.

Но ошибки Даугавпилс исправлять не стал.

"Проблема" с частниками

Когда чиновники начинают объяснять, почему проблема озера не была решена, одной из первых причин они называют наличие частной земли вокруг озера. Эту проблему упоминали и депутаты думы, подающие проект в ЕС, и мэры Лачплесис и Строде.

Но проблема всё же оказалась не в частниках — ни для проектов ЕС, ни для других проектов.

"Нет никаких ограничений на использование финансирования LIFE на частной земле, но заявитель проекта должен обеспечивать наличие договоров или соглашений со всеми частными собственниками, чтобы избежать потенциальных проблем при реализации проекта", — ответил отдел по связям с общественностью VARAM.

Один из владельцев участка на берегу Губища рассказал "Чайке", что переговоры разной степени серьёзности о покупке земли ведутся с 2005 года, но только с 2017-18 года их можно считать реальными.

В то время самоуправление делало независимую оценку земли, чтобы определить её рыночную стоимость.

Алексей Николаев, начальник отдела недвижимости Департамента управления имуществом Даугавпилсской думы, рассказал "Чайке", что "часть озера и земли вокруг озера принадлежат 15 собственникам. Некоторые из них живут за границей".

Земля всех собственников на тот момент стоила 15 500 евро. Определение рыночной стоимости было необходимо потому, что двое владельцев были несовершеннолетними, и в этом случае сиротский суд не разрешает продавать участок по кадастровой цене. Но рыночная цена тогда оказалась ниже кадастровой.

На 1 января 2022 года кадастровая оценка составляла 19 548 евро. Тем не менее, по словам владельца земли, на рыночную, более низкую, цену жители были согласны тогда, и согласны до сих пор.

Мэр Рихард Эйгим говорит, что во время его третьего срока в роли мэра (со 2 сентября 2017 года по 22 ноября 2018 года) "были достигнуты и решены все вопросы с частниками". Но власть снова поменялась и следующие большие переговоры были в 2019 году, но снова застряли.

Самоуправление не смогло нам рассказать, сколько раз всего проводились переговоры: "Такой статистики у самоуправления нет".

Герой-одиночка

В истории озера Губище есть и положительные герои — например, профессор и доктор биологических наук Артур Шкуте.

В школьные и студенческие годы будущий профессор часто гулял у озера Губище, а потом водил туда на практику своих студентов. Именно он проводил большое исследование в 2011 году о состоянии водоёма для проекта по программе ЕС, который был отклонён.

Но, в отличие от городских властей, Артур Шкуте решил, что сдаваться не стоит. В 2013-2014 годах он проводил исследование воды и грунта с докторантами Таллинского университета для нового проекта. Этот проект также оказался безуспешным для привлечения международного финансирования, а исследование осталось в Управлении коммунального хозяйства.

Каспарс Лайзанс сказал, что исследование проводилось только с целью определить глубину пород и другой ценности не имеет. Потому выдать это исследование "Чайке" он отказался.

В 2016 году Артур Шкуте подавал проект на финансирование для спасения озера, на этот раз совместно с Латгальским зоосадом, но его тоже не утвердили. "Нам очень важно озеро Губище, для нас это очень важный вопрос, а у того, кто распределяет деньги — другие приоритеты. У меня много проектов которые прошли, и много, которые не прошли", — рассказывает профессор "Чайке".

Большая уборка и очередное исследование

Пока профессор проводил разные исследования в середине 2010-х, зашевелились и местные коммунальные службы. В 2015-2016 годах, когда воды в озере стало критически мало, УКХ и дорожно-строительное предприятие из Мадоны MTE на берегу вдоль ул. 18 Ноября построили тротуар и установили скамейки. На этом участке вырубили кусты и старые деревья, очистили берег от зарослей тростника.

Узнать стоимость этих работ у нас не получилось. Каспарс Лайзанс сказал, что у него лично нет копии этого договора, так как в то время не существовало электронной системы регистрации договоров.

В июне 2016 года, после первой большой чистки, самоуправление снова провело закупку на очистку и благоустройство берегов озера, в которой победила местная фирма Labiekārtošana-D с договорной ценой в 19 978,50 евро. В рамках этой закупки очистили берег от ул. Смилгу до ул. 18 Ноября и от ул. 18 Ноября до парка у Губища.

Четыре месяца спустя, в октябре, самоуправление объявляет ещё одну закупку: "Определение изменения уровня воды на озере Губище в результате очистки дна озера". Это при том, что ещё в июне 2016 года УКХ было против расчистки дна. Технический директор УКХ Теодор Биндерс говорил: "Есть серьёзные опасения, что, если начать копать вглубь, вода из озера вообще уйдёт".

Это подтверждал и профессор Артур Шкуте, который говорил, что в результате таких работ вода в озере может пропасть из-за специфики состава разных слоёв дна и отсутствия грунтовых источников подпитки для озера.

Конкурс выиграла фирма GeoExpert. Исследование проводилось до августа 2017 года. Самоуправление заплатило за это 24 500 евро.

Специалисты подтвердили, что углублять дно нельзя. Главный вывод, к которому они пришли, был таким: спасти озеро от гибели может гидроизолирующий материал, которым следует покрыть часть дна водоёма. Также в ходе работ по гидроизоляции берегов озера, по их мнению, нужно было бы частично выбрать со дна Губища сапропель, многослойный ил, десятилетиями скапливающийся в водоеме.

Изучив результаты исследования, в августе 2017 года Каспарс Лайзанс пояснял, что для спасения озера с помощью гидроизоляции необходимо разработать технический проект. Стоимость этой разработки предварительно составляет от 10 до 15 тысяч евро.

О том, что сапропель лучше не трогать, уже много раз говорилось. Сказал нам это и Артур Шкуте в 2022 году, предполагающий, что дно могли чистить, и поэтому воды стало ещё меньше: "Копаться в сапропеле Губища — это как пробку в ванной открыть". Тем не менее, комментируя результаты исследования GeoExpert, Каспарс Лайзанс объяснил, что специалисты считают возможным частичное выкапывание сапропеля для укладки гидроизоляционного материала.

Прошло пять лет, а этот спасительный материал так не положили. Подумали и решили, что дорого и, возможно, не сработает: "Результаты исследования показали, что предотвратить изменение уровня воды «лёгким и относительно малозатратным способом" не представляется возможным, в то время как предложенный вариант (без каких-либо гарантий) является относительно дорогим», — говорит Каспарс Лайзанс. А вот что именно значит "дорого" — таких расчётов нет.

Представители УКХ Каспарс Лайзанс и Айварс Пуданс связывают обмеление озера с естественными, природными процессами. Именно об этом они говорили на выездном заседании 24 февраля, утверждая, что для озера это последние дни (но сколько могут продолжаться эти дни — пока не ясно).

В результате всё внимание решили сосредоточить на реконструкции парка Айзпилсетас возле озера, на который государственное финансирование получено, и где предстоит много работы. Благополучно снова отодвинув проблему умирающего озера, комитет и представители УКХ пошли прогуливаться по территории будущего парка.

Так выглядит озеро Губище в апреле 2022 года. Фото: Евгений Ратков ФОТО: Евгений Ратков, Chayka.lv

Так выглядит озеро Губище в апреле 2022 года. Фото: Евгений Ратков ФОТО: Евгений Ратков, Chayka.lv