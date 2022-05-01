В марте 2022 года я решила прогуляться вокруг озера Губище в Даугавпилсе. Спустилась к деревянной кладке со стороны дальней Химии и поняла, что иду по дну озера. Без воды.

Когда я училась в школе в конце 1990-х, мы бегали вокруг Губища на уроках физкультуры, а зимой ждали, чтобы вода скорее замёрзла, чтобы сократить путь до школы по льду. Тут всегда были рыбаки, и зимой, и летом.

Еще в 2001 году мы ходили купаться на Губище. Людей было много, оно было глубоким.

Что же произошло за 20 лет? "Чайка" решила ответить на этот вопрос серией расследовательских материалов. В первой части мы рассказываем историю Губища через призму публикаций в латвийской прессе советского периода, материалов Даугавпилсского музея и историй людей, живущих у озера много лет.

Деревянная кладка через озеро Губище. Во многих местах сейчас можно пройти по бывшему дну и без неё. На двух других фото — дно озера Губище со стороны дальней Химии, где когда-то была вода. Март 2022 года. ФОТО: Надежда Григелёниене, Chayka.lv

Деревянная кладка через озеро Губище. Во многих местах сейчас можно пройти по бывшему дну и без неё. На двух других фото — дно озера Губище со стороны дальней Химии, где когда-то была вода. Март 2022 года. ФОТО: Надежда Григелёниене, Chayka.lv

Даугавпилсская газета "Динабург" 19 июня 1994 года писала об озере так: "Озеро Губище образовалось около 20 тысяч лет назад в ледниковой впадине. Его глубина варьировалась от 1 до 20 метров, а на дне образовался многометровый слой вязкого полужидкого ила".

На старых картах озеро обозначалось маленьким пятнышком, значительно меньшим, чем мы знаем его в наши дни.

Карта Двинска 1865-1867 годов (источник: etomesto.ru) и карта Даугавпилса, которая была отпечатана в Берлине в 1940 году, накануне второй мировой войны. Озеро Губище на них изображено совсем маленьким ФОТО: q-map.ru

Местность вокруг озера всегда была заболоченной, писал в своей публикации в 2010 году историк и краевед Гесель Маймин. В 70-х годах 19-го века рядом с озером были заложены Лютеранские и Католические кладбища, а за кладбищами, между озером и дорогой на Крыжи, находился высокий холм, покрытый сосновым бором, на вершине которого стоял маяк. На склонах холма возник небольшой дачный посёлок. В народе его называли "Маяк".

В то время озеро окружали промышленные объекты: в 1868 году возле него построили большую спичечную фабрику Закса, а на холме начали работать "Городская бойня", кожевенный завод Гринихеса и кожевенный завод Вальденберга, который просуществовал до первой мировой войны.

Сточные воды этих предприятий сливались в озеро Губище. Оно быстро загрязнилось, заросло, стало вонять. Дачный посёлок исчез.

Советское время

В 1960-х годах, на песчаном пустыре за озером, начали строить современный посёлок для работников Завода химического волокна — будущий Микрорайон химиков или "Химия".

25 ноября 1960 года года в Лиепайской газете "Коммунист" в заметке о строительстве посёлка говорилось, что Губище планируют расчистить, его площадь удвоится, а на берегу озера построят спортивный комплекс и стадион. В итоге в 1972 году на ул. Смилшу, 94 построили Дворец культуры химиков.

Заросшее озеро Губище в начале 1960-х. Химия впереди. Справа 11 школа. ФОТО: Ретро Даугавпилс — Латвия/Facebook

В подшивке газеты"Красное знамя" за 1990-й год автор статьи рассказывала, что в 1963-1965 годах разработали проект по очистке водоёма. Реализован он был только частично, поскольку авторы не учли сложности задачи: за 8 лет попыток очистить Губище потратили 800 тысяч рублей (по нашим подсчётам, эта сумма равна 4 млн сегодняшних евро) и утопили экскаватор. Местные жители, правда, говорят, что это был трактор.

"Трактор засосало в ил вместе с человеком. Разговоров было много про это, но никто толком не знает, как так получилось. В газетах тогда не было принято о несчастьях писать, была маленькая заметка без подробностей", — рассказывает Павел, местный житель, который живет на Химии с 60-х годов и помнит эту историю.

Он также помнит, как выглядело озеро, когда попытки его чистить только начинались: "На берегу был мясокомбинат, очень воняло, и всё оттуда в озеро сливали. Деревянные мостки и тогда уже были, они шли с Химии к кладбищам. По сторонам мостков были огороды частников".

Пока мы говорим, к нам подбегает мохнатый пёс, а за ним присоединяется к беседе и хозяин. "Трактора всё время торф копали, какой-то остров собирались делать, но так и не сделали", — вспоминает он.

"Было болото — станет парк"

В мартовском номере газеты "Советская молодёжь" за 1973 год была статья "Было болото — станет парк". В ней речь шла об огромном проекте зеленой зоны площадью 43 гектара.

"Сейчас в этом месте экскаваторами добывают торф, в результате образовываются каналы фантастической формы, которые, соединяясь с небольшим заболоченным озером Губище, образовывают островки и полуостровки", — говорится в статье.

На этих островках собирались разместить спортивные площадки, беседки и кафе. В планах было построить большую лодочную станцию, углубить и расчистить озеро, чтобы оно стало судоходным, оборудовать водную станцию с дорожками для купания. Профинансировать этот проект предполагалось за счёт добываемого ила и торфа, который бы покупали местные жители.

Спустя 7 лет, в 1980 году, в журнале "Знамя" всё ещё упоминали эти планы, но не их реализацию.

Но даже без новой зоны отдыха местные жители вспоминают 70-80-е годы как лучшие для Губища — уровень воды всё время повышался, оно стало любимым местом отдыха горожан.

Но лодочной станции в итоге там так и не было. "Авторы проекта не учли сложности предстоящей задачи", — пишет К. Георгиева в газете "Красное знамя" за 1990-й год.

Ребёнок, стоящий на берегу озера Губище. Фото опубликовано на странице Ретро Даугавпилс-Латвия и сопровождается подписью: "Озеро "Губище". Вид в сторону Химии. Справа ул.18 Ноября (Красноармейская) 1988 год" ФОТО: Ретро Даугавпилс-Латвия

Время советского упадка

В конце 80-начале 90-х годов Управление коммунального хозяйства Даугавпилса (УКХ) обратилось в научно-исследовательское производственно-кооперативное объединение "Экоцентр" и заключило с ними договор на разработку технического задания и сбор исходных данных проекта улучшения экологического состояния Губища.

Специалисты "Экоцентра" заключили, что озеро образовалось в глацио-карстовой впадине после того, как потепление климата привело к таянию остаточных глыб льда. Минеральное дно озера сильно изрезано. Наиболее глубокие участки расположены в его северной и центральной частях.

"Озеро Губище и прилегающие к нему заторфованные участки имеют очень сложное строение", — написали учёные.

Его подводная часть — как слоёный пирог, основными составляющими которого являются органо-минеральные отложения, сапропель, торф и пелоген (торфяная жижа). По подсчётам специалистов, всего в озере Губище имеется свыше 140 тысяч тонн органогенных отложений.

Первый этап исследования подарил оптимизм. Иловые отложения имеют широкий спектр применения — от химической переработки до производства удобрений и подстилочного материала на животноводческих фермах. Эта "грязь" могла бы стать источником весомого дохода.

Но позже, когда проводились химические исследования, обнаружилось, что в озере слишком много хрома и свинца — токсичных веществ для сельского хозяйства.

В исследовании 1990-го года писали, что основная особенность озера Губище в том, что оно не имеет притока и стока воды. Водообмен происходит путём подземной фильтрации.

Озеро расположено на пути подземных вод между озером Большие Стропы и рекой Даугавой. Учёные выяснили, что Губище подпитывается грунтовыми водами вдоль северо-восточного и северного берегов (район ул. Зелинского на Химии), а разгрузка происходит в южном направлении (район ул. 18 Ноября).

То есть, уровень воды в озере не был постоянным. Он повышался с разной скоростью, и искали решение, как снизить приток, и как построить возможные преграды на путях подземных стоков.

На основе этих исследований была запланирована разработка проекта инженерных сооружений, позволяющих благоустроить и даже зарыбить озеро. Проект должен был быть готов в марте 1991 года.

Но 21 августа 1991 года Латвия вышла из состава СССР и про озеро Губище на время забыли.