Урбанович на съезде "Согласия": Россия начала кровопролитную, жестокую войну

Латвия, Европа и мир сейчас стоят перед лицом масштабных вызовов, из-за новых кризисов, вызванных войной, которую Россия ведет в Украине, отметил политик. Партии с большим количеством русскоязычных сторонников важно, как эта война повлияет на тех, кто нам доверяет, подчеркнул он.

Лидер фракции "Согласия" напомнил, что до войны всегда выступал за наилучшие отношения с Россией. Сразу после российского вторжения в Украину встал вопрос о том, какую позицию занять, и глава "Согласия" рассказал, что за свое уже выраженное мнение получил как поддержку, так и критику.

Урбанович подчеркнул: нельзя молчать, быть нейтральным, потому что Россия как агрессор заслуживает осуждения. Выражение другого мнения вызвало бы лишь инсинуации или обвинения в адрес сторонников "Согласия", заявил депутат Сейма.

Как бы ни было трудно в это поверить, приходится делать вывод, что Россия начала кровопролитную, жестокую войну, добавил Урбанович.

Политик отметил, что те русскоязычные, которые в ходе опроса заявили, что не занимают ничью сторону, уже были охарактеризованы некоторыми людьми как угроза национальной безопасности. Однако такая ситуация отражает не сделанную пребывающими у власти работу по объединению общества, поскольку элита власти всегда выигрывала от того, что некоторые русские считались чужаками. Урбанович подчеркнул, что жителей Латвии пора прекратить называть оккупантами.

Председатель "Согласия" заявил, что защитные ограждения нужно возводить на внешних границах, а внутри Латвии сносить, в том числе не унижая родной язык населения. Депутат подчеркнул, что латвийским русским нужно активнее участвовать в политических процессах и что они больше не могут оправдывать свое неучастие в политической деятельности.

При этом Урбанович раскритиковал правящую элиту за стагнацию страны.

Галерея: Конгресс партии "Согласие"