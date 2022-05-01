Ригу в воскресенье охватил велопробег "Критическая масса"

Государственная полиция признает, что этот вопрос актуален, но в то же время напоминает о рисках безопасности, часто связанных с нарушениями правил дорожного движения.

Когда активный велосезон возобновляется, Государственная полиция напоминает о безопасности дорожного движения и о том, что все участники дорожного движения должны уважать друг друга, соблюдать безопасную дистанцию.

Также важно помнить, что велосипедист должен двигаться как можно ближе к правой стороне дороги, а если в потоке несколько велосипедистов, то они должны ехать друг за другом, а не рядом друг с другом.

Также следует иметь в виду, что при езде на велосипеде по пешеходной дороге или тротуару предпочтение отдается пешеходу и велосипедисты должны выбирать скорость, не представляющую опасности и не мешающую пешеходам, и, при необходимости, ехать со скоростью, не превышающую скорость пешеходов.

Государственная полиция напоминает, что при передвигаясь на велосипеде желательно надевать защитный шлем, при этом дети до 12 лет обязаны его надевать. При этом велосипед должен быть правильно оснащен светоотражающими элементами.