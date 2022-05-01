Недоступность Управления по делам гражданства и миграции. Что происходит?

В PMLP кризис в первую очередь объясняют ростом нагрузки каждые десять лет, когда большей части людей нужно менять документы, влиянием простоя во время ковида, а также войной в Украине. Поэтому многие спешат обеспечить себя документами: за год число выданных документов выросло более чем вдвое. Например, в марте 2021 года было выдано 23 тысячи документов, а в этом году - почти 60 тысяч. В свою очередь, работники перегружены, а зарплата у них низкая.

Новым работникам обещают 675 евро в проверочный срок и 795 после него - до уплаты налогов. В решении правительства о дополнительных деньгах для новых работников сказано, что зарплата могла бы быть около 1000 евро, но в PMLP не скрывают, что она такой не будет.

"Да, у нас есть возможность вроде бы с большей зарплатой взять сейчас на эти места. Но мы не можем взять со стороны работников за зарплату, которая больше, чем получают уже действующие сотрудники. Это было бы очень нечестно по отношению к тем, кто будет обучать этих новых, будет работать интенсивно каждый день, и у них будет зарплата меньше, чем у новичков", - рассказала начальник PMLP Майра Розе.

В частности, в решении правительства упомянута максимально допустимая сумма для соответствующих отраслей, но общий бюджет учреждения недостаточен, чтобы так платить всем сотрудникам. В этом году была введена система премий за интенсивную работу. Однако это не долгосрочное решение. Это признали и в Сейме.

Министр внутренних дел Мария Голубева, в ведении которой находится PMLP, инициативу о повышении зарплат в учреждении поддерживает, однако пока что не готова ни обещать такое повышение, ни говорить о его размере.

В МВД уверены, что дополнительные работники, а также оказание услуг PMLP в клиентских центрах самоуправлений позволят ситуации улучшиться.

В середине мая в отделениях обслуживания клиентов планируют вернуться и к живым очередям, что сейчас делается только в порядке исключения.

В дни, когда объявляет обслуживание без записи, наблюдается большая толчея. Так было и 29 апреля, когда в Чиекуркалнсе у отделения PMLP очередь выстроилась задолго до начала рабочего дня и у последних пришедших не было гарантий, что они услугу получат. Но несмотря на это, по мнению PMLP, живая очередь будет оптимальным решением.

В случае живой очереди уже с утра в зависимости от количества работников в управлении подсчитывают, сколько человек в конкретный день можно обслужить, и пришедшим раздают номерки, чтобы они не стояли зря. Обычно утром уже становится ясно. Но придет и время, когда такие очереди станут обыденностью.

Прогнозы по поводу того, когда ситуация в PLMP стабилизируется, различаются. Судя по словам руководителя управления, с какими-то проблемами мощностей некоторое время еще придется уживаться, пока не будут реализованы все запланированные мероприятия.

"Может быть так, что в будущем году мы сможем сказать, что большую часть задач решили. Конечно, и следующий год будет сложным, но после этого будет все лучше и лучше", - сказала Розе.

Стоит отметить, что с будущего года ID-карта будет обязательной. И это станет проверкой для мощностей PMLP, так как их придется выдать тем, кто ранее нужды в таком документе не видел. Даже обсуждалась идея отменить штраф, если такого удостоверения все-таки не будет. Однако сейчас ее оценивают осторожно, так как потребуются поправки к закону. Если удостоверения не получится выдать из-за недостаточных мощностей PMLP, штрафовать не будут, скорее всего, по негласному соглашению.