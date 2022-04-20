Документы надо оформлять и на новорожденных, очереди в PMLP короче не станут

Проблема с длинными очередями на получение удостоверяющих личность документов сегодня попала и в поле зрения Комиссии по гражданству, миграции и сплоченности общества. Как пояснила руководитель управления, очереди в настоящее время формирует совокупность многих факторов. Один из них - возрастающий интерес людей к удостоверяющим личность документам. И быстрее всего растет спрос именно на детские паспорта.

В то же время именно в этом году имеется особенно большое количество документов, срок которых действительно истекают. Первые латвийские паспорта после восстановления независимости были выданы именно в 1992 году, так что подходит следующее десятилетие, когда должен быть получен новый документ. Также многие не восстанавливали паспорта за два года пандемии, а другие поняли, что со следующего года ID-карта является обязательной для всех.

На следующей неделе правительство может принять решение о создании 20 новых штатных мест именно в отделениях паспортов PMLP. Удастся ли вакансии достаточно быстро заполнить, никто не может сказать, потому что зарплата работников обслуживания клиентов PMLP уже давно не конкурентоспособна - на бумаге не достигает 800 евро в месяц.