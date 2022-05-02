Швейцарская газета раскрыла новую информацию о сыновьях Путина и его предполагаемой возлюбленной

Газета сообщает, что первый ребенок родился в Лугано. Путин не присутствовал на родах. Второй сын по "решению президента" появился на свет в Москве, сообщил источник SonntagsZeitung. Первые роды прошли в Швейцарии, потому что "все приходилось держать в секрете".

В обоих родах принимала участие врач-гинеколог, работающая в элитной клинике Святой Анны в регионе Тичино. Алина Кабаева родилась в России, но эмигрировала в Швейцарию более 30 лет назад. По словам источника газеты, она познакомилась с Путиным, еще будучи подростком, в Санкт-Петербурге и до сих пор находится в доверительных отношениях с ним. Второго ребенка от Путина Кабаева родила в Москве.

Во время обеих беременностей гимнастка несколько раз приезжала в Лугано. Она останавливалась либо на вилле врача в деревне Коллина д'Оро на окраине Лугано, либо в отеле Principe Leopoldo. Собеседник SonntagsZeitung описал Кабаеву как "очень милую женщину, настоящую спортсменку и очень прямую". На прием она пришла с мамой и сестрой, но без телохранителей.

Помимо предполагаемых сыновей в Швейцарии, о которых сообщает SonntagsZeitung, у Путина также есть как минимум две дочери, рожденные в законном браке. Как удалось выяснить изданию "Проект", у Путина есть еще один ребенок, рожденный его бывшей любовницей, акционером банка "Россия" Светланой Кривоногих, с которой он познакомился перед тем, как стать президентом. По данным СМИ, у Светланы в 2003 году родилась дочь, очень похожая на отца, сообщает Insider.

Также предполагается, что всего у Кабаевой и Путина четверо детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Однако никто из них официально информацию не подтвердил.