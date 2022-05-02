Мэр Риги: нужно решить, как демонтировать памятник в парке Победы

Он предлагает создать межведомственную рабочую группу, в которую вошли бы представители четырех парламентских комитетов, правительства, министерств и Рижской думы. Ей предстоит принять решение "не о том, нужно ли демонтировать, а о том, как это сделать".

По словам мэра, такая рабочая группа необходима, чтобы вопрос о памятнике начал реально решаться.

Даже если она придет к выводу о том, что снос памятника возможен только в случае, если в России "падет кровавый режим Путина", Латвия может провести подготовительную работу.

Говоря о предстоящем 9 мая, когда мероприятия у памятника будут запрещены, мэр предположил, что провокаций не будет, хотя более точную оценку могут дать органы безопасности, которые вместе с Государственной полицией работают над планом мер безопасности в этот день.

Мурниеце: нет никаких сомнений в том, что памятник в парке Победы будет снесен

Нет никаких сомнений в том, что памятник в парке Победы в Риге будет снесен, заявила в передаче 900 sekundes на телеканале TV3 председатель Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение).

Председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Она напомнила, что комиссия Сейма по иностранным делам изучает все заключенные с Россией международные договоры, которые могут быть применимы к памятнику. Комиссия ищет способ, можно ли какой-то из договоров или какой-то из их пунктов приостановить на время, что позволит Латвии поступить с памятником так, как она сочтет нужным.

"У меня нет никаких сомнений в том, что памятник в парке Победы будет снесен. Сейм занимается этим процессом. Думаю, что это произойдет раньше, чем кто-то думает", - сказала спикер парламента.

На вопрос, произойдет ли это еще при Сейме нынешнего созыва, Мурниеце ответила: "Очень надеюсь, что да".

Она подчеркнула, что памятник символизирует оккупацию Латвии. "Мы видим, что оккупационные войска на наших глазах делают в Украине. Точно такое же "освобождение", которое на самом деле было оккупацией со всеми зверствами, депортациями, убийствами, военными преступлениями, произошло и в Латвии", - сказала спикер.

Мурниеце считает, что референдум о судьбе памятника не нужен, потому что "мы и так понимаем, что с ним делать".

"И сейчас тот момент, когда мы видим, что большая часть общества считает, что это будет правильно", - сказала Мурниеце.