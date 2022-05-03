10 лучших шашлычных на правом берегу Даугавы

Порядок в этом списке неважен!
1. Мангали - Šašliki Mangaļos
- Адрес: улица Морес, 22, Рига.
- Страницы в Facebook нет.
- Рабочее время: каждый день с 10:00 до 20:00.
- Номер телефона: 67 395 257.
- свиной шашлык - 5,50 евро;
- куриный шашлык - 4,60 евро;
- шашлык из баранины - 9,50 евро;
- ребрышки - 7,50 евро;
- лаваш - 2 евро.
Овощи и соусы - за отдельную плату.
2. Тинужи - Šašliks un reņģe
- Адрес: Визбули 1, Бунчи, Саласпилсский край.
- Страница в Facebook тут.
- Сайт тут.
- Номер телефона: 27 309 090.
- свиной и куриный шашлык, люля-кебаб, сырный шашлык с добавками (лаваш, овощи, маринованный лук, соус на выбор) - 7,50 евро;
- шашлык из баранины с добавками - 11,50 евро;
- картофель фри - 3,50 евро.
- Адрес: ул. Лиедага, 2б, Приедкалне, Гаркалнский край.
- Страница в Facebook тут.
- Номер телефона: 29 512 054.
- свиной шашлык - 5,50 евро;
- куриный шашлык - 5,50 евро (с рисом - 6 евро, с картофелем фри - 6,50 евро);
- маринованный лук - 0,50 евро.
4. Плявниеки - гриль-бар Ugolok
- Адрес: ул. Академика Мстислава Келдыша, 16, Рига.
- Страница в Facebook тут.
- Сайт тут.
- Номер телефона: 24 900 303.
- шашлык из свиной шейки - 6,90 евро;
- шашлык из куриного филе - 7,20 евро;
- люля-кебаб - от 6,80 до 7,90 евро (в зависимости от вида мяса);
- лаваш - 2 евро;
- картофель фри - 2,80 евро;
- домашняя аджика - 1,50 евро.
5. Межциемс - Vilavi cafe
- Адрес: ул. Друвиенас, 30, Рига.
- Страница в Facebook тут.
- Сайт тут.
- Номер телефона: 67 531 500.
- шашлык из свиной шейки Vilavi с лавашем и зеленью - 9 евро;
- маринованная в уксусе свиная лопатка "Ностальгия" - 6 евро;
- шашлык из куриного филе - 8 евро;
- шашлык из филе индейки с запеченными яблоками - 9 евро;
- обжаренный картофель, фри, пюре, рис - 1 евро.
- Адрес: ул. Варжу, 4, Рига.
- Блюда гриль доступны с 15:00 до 22:00.
- Страница в Facebook тут.
- Номер телефона: 22 033 782.
- шашлык из свинины или курицы с салатом, лавашем и соусом - 8 евро;
- шашлык из баранины с салатом, лавашем и соусом - 15 евро;
- картофель фри - 3,50 евро;
- рис - 2 евро.
- Адрес: ул. Юглас, 15а, Рига.
- Страница в Facebook тут.
- Сайт тут.
- Номер телефона: 28 223 638.
- шашлык из свинины, курицы или телячьей печени с овощами на выбор (маринованный лук, морковь по-корейски, салат из капусты) и соусом - 7,90 евро;
- куриная грудка на гриле с овощами на выбор и соусом - 8,25 евро;
- свиные ребрышки с овощами на выбор и соусом - 11,50 евро;
- картофель фри - 2 евро.
8. Плявниеки - Draugu sēta
- Адрес: ул. Ясмуйжас, 2а, Рига.
- Номер телефона: 29 346 796.
- свиной шашлык с овощами и соусом - 8,60 евро;
- куриный шашлык с овощами и соусом - 7,90 евро;
- рис, картофель фри - 2 евро.
- Адрес: ул. Скудру, 13, Дрейлини, Стопиньский край.
- Страница в Facebook тут.
- Меню тут.
- Номер телефона: 20 067 440.
- куриный шашлык с овощами и соусом - 5,90 евро;
- куриный шашлык с овощами, соусом и картофелем фри - 6,90 евро;
- куриные крылышки с гарниром (450 г) - 5,80 евро;
- свиной шашлык с гарниром - 5,20 евро;
- люля-кебаб с гарниром - 5,90 евро;
- шашлык из баранины с гарниром - 14 евро.
10. Вецмилгравис - Šašliks pie Aļika
- Адрес: ул. Атлантияс, 23, Рига.
- Страница в Facebook тут.
- Меню тут.
- Номер телефона: 28 484 822.
- куриный шашлык с гарниром (овощи и зелень) - 6 евро;
- свиной шашлык с гарниром - 7 евро;
- шашлык из говяжьей печени с гарниром - 6 евро;
- люля-кебаб из говядины и баранины с гарниром - 7,50 евро;
- шашлык из баранины с гарниром - 10 евро;
- рис, картофель фри - 1 евро;
- домашний хлеб - 1 евро;
- домашняя аджика - 1 евро.
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