Вт, 3.05.2022
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Инара Мурниеце, председатель Сейма

10 лучших шашлычных на правом берегу Даугавы

ФОТО: Privātais arhīvs/ Publicitātes foto/TVNET kolāža

Портал Receptes.lv составил список из 10 ресторанов с лучшим шашлыком, которые находятся в Риге и ее окрестностях на правом берегу Даугавы. 

Порядок в этом списке неважен!

1. Мангали - Šašliki Mangaļos

  • Адрес: улица Морес, 22, Рига.
  • Страницы в Facebook нет.
  • Рабочее время: каждый день с 10:00 до 20:00.
  • Номер телефона: 67 395 257.
ФОТО: Андрис Вилумсонс 

Что можно найти в меню:

  • свиной шашлык - 5,50 евро;
  • куриный шашлык - 4,60 евро;
  • шашлык из баранины - 9,50 евро;
  • ребрышки - 7,50 евро;
  • лаваш - 2 евро.

Овощи и соусы - за отдельную плату. 

2. Тинужи - Šašliks un reņģe

  • Адрес: Визбули 1, Бунчи, Саласпилсский край.
  • Страница в Facebook тут
  • Сайт тут
  • Номер телефона: 27 309 090.
ФОТО: Šašliks un reņģe

Что можно найти в меню:

  • свиной и куриный шашлык, люля-кебаб, сырный шашлык с добавками (лаваш, овощи, маринованный лук, соус на выбор) - 7,50 евро;
  • шашлык из баранины с добавками - 11,50 евро;
  • картофель фри - 3,50 евро.

3. Яунциемс - Piepe

  • Адрес: ул. Лиедага, 2б, Приедкалне, Гаркалнский край. 
  • Страница в Facebook тут
  • Номер телефона: 29 512 054.
ФОТО: Анатолий Ци

Что можно найти в меню:

  • свиной шашлык - 5,50 евро;
  • куриный шашлык - 5,50 евро (с рисом - 6 евро, с картофелем фри - 6,50 евро);
  • маринованный лук - 0,50 евро.

4. Плявниеки - гриль-бар Ugolok

  • Адрес: ул. Академика Мстислава Келдыша, 16, Рига.
  • Страница в Facebook тут.
  • Сайт тут.
  • Номер телефона: 24 900 303.
ФОТО: Ugolok 

Что можно найти в меню:

  • шашлык из свиной шейки - 6,90 евро;
  • шашлык из куриного филе - 7,20 евро;
  • люля-кебаб - от 6,80 до 7,90 евро (в зависимости от вида мяса);
  • лаваш - 2 евро;
  • картофель фри - 2,80 евро;
  • домашняя аджика - 1,50 евро.

5. Межциемс - Vilavi cafe

  • Адрес: ул. Друвиенас, 30, Рига. 
  • Страница в Facebook тут.
  • Сайт тут
  • Номер телефона: 67 531 500.
ФОТО: Vilavi

Что можно найти в меню:

  • шашлык из свиной шейки Vilavi с лавашем и зеленью - 9 евро;
  • маринованная в уксусе свиная лопатка "Ностальгия" - 6 евро;
  • шашлык из куриного филе - 8 евро;
  • шашлык из филе индейки с запеченными яблоками - 9 евро;
  • обжаренный картофель, фри, пюре, рис - 1 евро.

6. Пурвциемс - Varde

  • Адрес: ул. Варжу, 4, Рига. 
  • Блюда гриль доступны с 15:00 до 22:00. 
  • Страница в Facebook тут
  • Номер телефона: 22 033 782.
ФОТО: Varde

Что можно найти в меню:

  • шашлык из свинины или курицы с салатом, лавашем и соусом - 8 евро;
  • шашлык из баранины с салатом, лавашем и соусом - 15 евро;
  • картофель фри - 3,50 евро;
  • рис - 2 евро.

7. Югла - Grila bode

  • Адрес: ул. Юглас, 15а, Рига. 
  • Страница в Facebook тут
  • Сайт тут.
  • Номер телефона: 28 223 638.
ФОТО: Grila bode

Что можно найти в меню:

  • шашлык из свинины, курицы или телячьей печени с овощами на выбор (маринованный лук, морковь по-корейски, салат из капусты) и соусом - 7,90 евро;
  • куриная грудка на гриле с овощами на выбор и соусом - 8,25 евро;
  • свиные ребрышки с овощами на выбор и соусом - 11,50 евро;
  • картофель фри - 2 евро. 

8. Плявниеки - Draugu sēta

  • Адрес: ул. Ясмуйжас, 2а, Рига. 
  • Номер телефона: 29 346 796.
ФОТО: Елена Молчанова-Брилта

Что можно найти в меню:

  • свиной шашлык с овощами и соусом - 8,60 евро;
  • куриный шашлык с овощами и соусом - 7,90 евро;
  • рис, картофель фри - 2 евро.

9. Дрейлини - Talifa

  • Адрес: ул. Скудру, 13, Дрейлини, Стопиньский край. 
  • Страница в Facebook тут.
  • Меню тут
  • Номер телефона: 20 067 440.
ФОТО: Talifa

Что можно найти в меню:

  • куриный шашлык с овощами и соусом - 5,90 евро;
  • куриный шашлык с овощами, соусом и картофелем фри - 6,90 евро;
  • куриные крылышки с гарниром (450 г) - 5,80 евро;
  • свиной шашлык с гарниром - 5,20 евро;
  • люля-кебаб с гарниром - 5,90 евро;
  • шашлык из баранины с гарниром - 14 евро.

10. Вецмилгравис - Šašliks pie Aļika

  • Адрес: ул. Атлантияс, 23, Рига. 
  • Страница в Facebook тут
  • Меню тут.
  • Номер телефона: 28 484 822.
ФОТО: Pie Aļika

Что можно найти в меню:

  • куриный шашлык с гарниром (овощи и зелень) - 6 евро; 
  • свиной шашлык с гарниром - 7 евро;
  • шашлык из говяжьей печени с гарниром - 6 евро;
  • люля-кебаб из говядины и баранины с гарниром - 7,50 евро;
  • шашлык из баранины с гарниром - 10 евро;
  • рис, картофель фри - 1 евро;
  • домашний хлеб - 1 евро;
  • домашняя аджика - 1 евро.

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