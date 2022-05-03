10 лучших шашлычных на правом берегу Даугавы

Порядок в этом списке неважен!

1. Мангали - Šašliki Mangaļos

Адрес: улица Морес, 22, Рига.

Страницы в Facebook нет.

Рабочее время: каждый день с 10:00 до 20:00.

Номер телефона: 67 395 257.

ФОТО: Андрис Вилумсонс

Что можно найти в меню:

свиной шашлык - 5,50 евро;

куриный шашлык - 4,60 евро;

шашлык из баранины - 9,50 евро;

ребрышки - 7,50 евро;

лаваш - 2 евро.

Овощи и соусы - за отдельную плату.

2. Тинужи - Šašliks un reņģe

Адрес: Визбули 1, Бунчи, Саласпилсский край.

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Сайт тут.

Номер телефона: 27 309 090.

ФОТО: Šašliks un reņģe

Что можно найти в меню:

свиной и куриный шашлык, люля-кебаб, сырный шашлык с добавками (лаваш, овощи, маринованный лук, соус на выбор) - 7,50 евро;

шашлык из баранины с добавками - 11,50 евро;

картофель фри - 3,50 евро.

3. Яунциемс - Piepe

Адрес: ул. Лиедага, 2б, Приедкалне, Гаркалнский край.

Страница в Facebook тут.

Номер телефона: 29 512 054.

ФОТО: Анатолий Ци

Что можно найти в меню:

свиной шашлык - 5,50 евро;

куриный шашлык - 5,50 евро (с рисом - 6 евро, с картофелем фри - 6,50 евро);

маринованный лук - 0,50 евро.

4. Плявниеки - гриль-бар Ugolok

Адрес: ул. Академика Мстислава Келдыша, 16, Рига.

Страница в Facebook тут.

Сайт тут.

Номер телефона: 24 900 303.

ФОТО: Ugolok

Что можно найти в меню:

шашлык из свиной шейки - 6,90 евро;

шашлык из куриного филе - 7,20 евро;

люля-кебаб - от 6,80 до 7,90 евро (в зависимости от вида мяса);

лаваш - 2 евро;

картофель фри - 2,80 евро;

домашняя аджика - 1,50 евро.

5. Межциемс - Vilavi cafe

Адрес: ул. Друвиенас, 30, Рига.

Страница в Facebook тут.

Сайт тут.

Номер телефона: 67 531 500.

ФОТО: Vilavi

Что можно найти в меню:

шашлык из свиной шейки Vilavi с лавашем и зеленью - 9 евро;

маринованная в уксусе свиная лопатка "Ностальгия" - 6 евро;

шашлык из куриного филе - 8 евро;

шашлык из филе индейки с запеченными яблоками - 9 евро;

обжаренный картофель, фри, пюре, рис - 1 евро.

6. Пурвциемс - Varde

Адрес: ул. Варжу, 4, Рига.

Блюда гриль доступны с 15:00 до 22:00.

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Номер телефона: 22 033 782.

ФОТО: Varde

Что можно найти в меню:

шашлык из свинины или курицы с салатом, лавашем и соусом - 8 евро;

шашлык из баранины с салатом, лавашем и соусом - 15 евро;

картофель фри - 3,50 евро;

рис - 2 евро.

7. Югла - Grila bode

Адрес: ул. Юглас, 15а, Рига.

Страница в Facebook тут.

Сайт тут.

Номер телефона: 28 223 638.

ФОТО: Grila bode

Что можно найти в меню:

шашлык из свинины, курицы или телячьей печени с овощами на выбор (маринованный лук, морковь по-корейски, салат из капусты) и соусом - 7,90 евро;

куриная грудка на гриле с овощами на выбор и соусом - 8,25 евро;

свиные ребрышки с овощами на выбор и соусом - 11,50 евро;

картофель фри - 2 евро.

8. Плявниеки - Draugu sēta

Адрес: ул. Ясмуйжас, 2а, Рига.

Номер телефона: 29 346 796.

ФОТО: Елена Молчанова-Брилта

Что можно найти в меню:

свиной шашлык с овощами и соусом - 8,60 евро;

куриный шашлык с овощами и соусом - 7,90 евро;

рис, картофель фри - 2 евро.

9. Дрейлини - Talifa

Адрес: ул. Скудру, 13, Дрейлини, Стопиньский край.

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Меню тут.

Номер телефона: 20 067 440.

ФОТО: Talifa

Что можно найти в меню:

куриный шашлык с овощами и соусом - 5,90 евро;

куриный шашлык с овощами, соусом и картофелем фри - 6,90 евро;

куриные крылышки с гарниром (450 г) - 5,80 евро;

свиной шашлык с гарниром - 5,20 евро;

люля-кебаб с гарниром - 5,90 евро;

шашлык из баранины с гарниром - 14 евро.

10. Вецмилгравис - Šašliks pie Aļika

Адрес: ул. Атлантияс, 23, Рига.

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Меню тут.

Номер телефона: 28 484 822.

ФОТО: Pie Aļika

Что можно найти в меню:

куриный шашлык с гарниром (овощи и зелень) - 6 евро;

свиной шашлык с гарниром - 7 евро;

шашлык из говяжьей печени с гарниром - 6 евро;

люля-кебаб из говядины и баранины с гарниром - 7,50 евро;

шашлык из баранины с гарниром - 10 евро;

рис, картофель фри - 1 евро;

домашний хлеб - 1 евро;

домашняя аджика - 1 евро.