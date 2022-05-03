Из России выехало нетипично большое число жителей

Поток жителей России в Грузию увеличился почти в пять раз, в Армению - в три раза, свидетельствует информация, опубликованная на официальном портале статистики.

В первом квартале этого года в Армению выехали 134 000 жителей России. 78 000 их них указали, что цель поездки личная, а 41 000 - туризм.

В свою очередь, в прошлом году за тот же период времени в Армению выехали всего 44 000 жителей России.

В Грузию выехали 38 тысяч жителей России. В первом квартале прошлого года границу пересекли всего 8000 граждан России.

Значительно выросло и число россиян, отправившихся в Узбекистан (53 000 за первые три месяца этого года, 15 000 - год назад), Таджикистан (40 000 и 8000) и Азербайджан (56 000 и 20 000).