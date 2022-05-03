Из России выехало нетипично большое число жителей
В период с января по март резко выросло число уехавших из России граждан, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, в которую входит и погранохрана.
В период с января по март резко выросло число уехавших из России граждан, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, в которую входит и погранохрана.
Поток жителей России в Грузию увеличился почти в пять раз, в Армению - в три раза, свидетельствует информация, опубликованная на официальном портале статистики.
В первом квартале этого года в Армению выехали 134 000 жителей России. 78 000 их них указали, что цель поездки личная, а 41 000 - туризм.
В свою очередь, в прошлом году за тот же период времени в Армению выехали всего 44 000 жителей России.
Значительно выросло и число россиян, отправившихся в Узбекистан (53 000 за первые три месяца этого года, 15 000 - год назад), Таджикистан (40 000 и 8000) и Азербайджан (56 000 и 20 000).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!