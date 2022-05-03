CNN: Путин 9 мая может официально объявить войну Украине. И мобилизацию

По информации СМИ, Путин может воспользоваться символическим значением Дня Победы, чтобы объявить либо о военных достижениях в Украине, либо об эскалации боевых действий, либо о том и другом, пишет Русская служба ВВС.

Наиболее вероятным считают сценарий официального объявления войны.

Напомним, сейчас власти России настаивают на том, что в Украине проходит "специальная военная операция". Фактически слова "война" и "вторжение" находятся под запретом.

Как пишет CNN, официальное объявление войны может усилить поддержку общества и позволит властям России объявить мобилизацию.

Напомним, 5 марта Владимир Путин заявил, что в России отсутствуют предпосылки для введения военного или какого-либо иного особого положения, таких планов нет.