Вт, 3.05.2022
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Инара Мурниеце, председатель Сейма

CNN: Путин 9 мая может официально объявить войну Украине. И мобилизацию

Женщина в Мариуполе. 2 мая 2022 года ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент России Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине, что, в свою очередь, позволит объявить мобилизацию. Об этом сообщает CNN со ссылкой на западных чиновников.

По информации СМИ, Путин может воспользоваться символическим значением Дня Победы, чтобы объявить либо о военных достижениях в Украине, либо об эскалации боевых действий, либо о том и другом, пишет Русская служба ВВС.

Наиболее вероятным считают сценарий официального объявления войны.

Напомним, сейчас власти России настаивают на том, что в Украине проходит "специальная военная операция". Фактически слова "война" и "вторжение" находятся под запретом.

Как пишет CNN, официальное объявление войны может усилить поддержку общества и позволит властям России объявить мобилизацию.

Напомним, 5 марта Владимир Путин заявил, что в России отсутствуют предпосылки для введения военного или какого-либо иного особого положения, таких планов нет.

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