Вт, 3.05.2022
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Олаф Шольц не собирается посещать Украину. Посол назвал его "обиженной колбасой"

Канцлер Германии Олаф Шольц ФОТО: MICHELE TANTUSSI / AFP

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник подтвердил, что на данный момент у него нет планов посещать Украину, с этим посланием он выступил на следующий день после того, как Украина отказалась от возможности принять визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Неприемлемо, что государству, оказывающему большую военную и финансовую поддержку, сообщается, что их президент не может явиться с визитом, в интервью радио ZDF сказал канцлер.

"Притворяться обиженной ливерной колбасой (немецкий фразеологизм, который значит притворяться невинно обиженным) звучит не очень по-государственному. Речь идет о жесточайшей истребительной войне со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", - сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Германия сообщила, что с 24 февраля послала Украине оружие и оборудование на сумму в около 190 млн евро. Для сравнение, Латвия и Эстония каждая переслала помощь в 200 млн евро.

Напомним, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил 12 апреля, что собирался посетить Украину с другими лидерами Европейского союза (ЕС), но Киев назвал этот визит "нежелательным".

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