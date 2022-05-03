Олаф Шольц не собирается посещать Украину. Посол назвал его "обиженной колбасой"

Неприемлемо, что государству, оказывающему большую военную и финансовую поддержку, сообщается, что их президент не может явиться с визитом, в интервью радио ZDF сказал канцлер.
"Притворяться обиженной ливерной колбасой (немецкий фразеологизм, который значит притворяться невинно обиженным) звучит не очень по-государственному. Речь идет о жесточайшей истребительной войне со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", - сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Германия сообщила, что с 24 февраля послала Украине оружие и оборудование на сумму в около 190 млн евро. Для сравнение, Латвия и Эстония каждая переслала помощь в 200 млн евро.
Напомним, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил 12 апреля, что собирался посетить Украину с другими лидерами Европейского союза (ЕС), но Киев назвал этот визит "нежелательным".
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