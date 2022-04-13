Ср, 13.04.2022
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Украина отказалась принимать президента Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ФОТО: AFP / Scanpix

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил во вторник, 12 апреля, что собирался посетить Украину с другими лидерами Европейского союза (ЕС), но Киев назвал этот визит "нежелательным".

"Вместе с президентами Латвии, Литвы и Эстонии мы хотели поехать в Киев, чтобы направить сильный сигнал о солидарности Европы с Украиной. Я был готов. Но, очевидно, и надо признать, что этого в Киеве не хотели", - сказал президент Германии.

В то же время он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, что Германия продолжит поставлять оружие Украине.

Штайнмайер заявил, что после совершенных Россией военных преступлений возврата к нормальным отношениям быть не может.

Штайнмайер - бывший министр иностранных дел Германии, и, сегодня, критика его многолетней политики терпимости по отношению к Москве, растет.

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