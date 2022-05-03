Левитс: Латвия готова защищать себя военным, политическим и гражданским путем

Он отметил, что сегодня от имени государства чествует людей, чья самоотверженная работа, профессиональная и общественная деятельность отмечена высшим признанием государства.

"Это дань уважения вашей честной и самоотверженной работе на благо Латвии", - сказал Левитс.

"Мы все вместе создаем и формируем Латвию. Мы живем в безопасной и свободной стране, какой её создавали все предыдущие поколения, какой её создают нынешние поколения и, безусловно, и вы, уважаемые лауреаты", - подчеркнул президент.

Левитс отметил, что латвийцы живут в стране, где обеспечивается верховенство закона и права каждого человека, где можно свободно говорить, собираться и отстаивать свою правду.

"Наше право определять свой образ жизни кажется самоочевидным. Однако это только потому, что Латвия - свободное, демократическое и правовое государство", - подчеркнул президент.

Он отметил, что сегодня латвийцы воспринимают демократию как непреходящее благо, как воздух, которым дышат, однако это не самоочевидно. "Рядом, в России, эти свободы душат одну за другой, и делает это авторитарный путинский режим", - сказал Левитс.

Это хорошо видно в Украине, где люди готовы отдать жизнь за свою свободу и свободу своей страны, добавил он.

"Ценности, за которые борются украинцы, - это наши ценности западного мира. Противник, с которым борются украинцы, - тот же, с которым Латвии дважды приходилось бороться за свою независимость в 20-м веке", - сказал Левитс.

Он подчеркнул, что Латвия готова защищать свои свободы и ценности военным, политическим и гражданским путем. "Мы помогаем Украине, потому что осознаем ценность этих свобод", - отметил Левитс.

Конституция, столетие которой страна отмечает в этом году, предоставляет гражданам Латвии широкие права и большую ответственность за свою страну и управление ею. "Можно сказать, что статус гражданина Латвии - это одновременно и государственная должность", - напомнил президент.

Он подчеркнул, что сегодня страна чествует врачей, которые самоотверженно и мужественно борются за жизнь и здоровье латвийцев. Среди лауреатов государственных наград есть выдающиеся деятели культуры и художники, которые внесли значительный вклад в культуру Латвии, обогатили своим талантом и трудом культуру Латвии и всей Европы.

"Спасибо людям, чья жизнь и повседневная деятельность посвящены развитию латышского языка, литературы и культуры, чьи исследовательские интересы включают в себя латышский фольклор и чья деятельность завоевала международное признание!" - сказал президент.

Он также поблагодарил военнослужащих, земессаргов, пограничников, отметив, что их мужество и самоотверженность делают Латвию сильной и надежной. "Мы благодарим сотрудников Государственной полиции, пожарных, спасателей за службу обществу", - сказал Левитс.

Также президент поблагодарил всех, кто укрепляет законность и профессионализм судов в стране, муниципальных служащих, которые заботятся о своем народе и укрепляют латышскую идентичность, занимаются развитием городов и села, а также хранителей культурно-исторического наследия страны

"Нам всем предстоит пройти долгий путь. Ваш опыт, знания и патриотизм являются неотъемлемой частью будущего Латвии. Благодарю всех за ваш труд во имя сильной и свободной Латвии!" - подчеркнул президент.