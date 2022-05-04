"Медуза": в Кремле "обеспокоены" тем, что все больше знаменитостей выступают против войны

Например, комик Данила Поперечный якобы представляет тур "За границей патриотизма" - на плакате указано, что концерты пройдут в Лондоне, Париже и "Талине", а стендапер "говорит на опасные темы на безопасном расстоянии".

Данила Поперечный ФОТО: скриншот с youtube.com

Плакат, стилизованный под афишу группы Little Big, гласит "Little Патриотизм Big Dебилизм". Ранее участники группы - Илья Прусикин и Софья Таюрская - выступили против российского вторжения в Украину.

А "афиша" Веры Брежневой (украинская певица уехала из России после начала войны и помогает беженцам) лаконично утверждает: "Я знаю пароль, я вижу ориентир на Запад".

Такие же плакаты позже развесили и в Петербурге. В администрациях Красноярского края и Петербурга на момент публикации не ответили на вопрос, были ли эти плакаты "спущены" из АП. При этом в мэрии Красноярска пообещали убрать "афиши" с улиц города.

Еще один вариант, предлагаемый АП региональным чиновникам, - лично выступить против знаменитостей, осудивших войну. Например, министр культуры Приморского края Елена Бронникова открыто объявила, что власти региона не дадут проводить концерты таким артистам.

"Деятелям эстрады, которые заняли откровенно антироссийскую позицию после начала военной операции на Украине, не место в Приморье. Мы, со стороны правительства края, точно не предоставим таким певцам и певицам эстрадные площадки. Уверена, что и коммерческие залы не отдадут свои сцены для выступления этих артистов. Иначе люди просто не поймут. Мы все знаем, кто и какую позицию занял на фоне последних событий. Такие борцы "за мир", как [Светлана] Лобода, [Андрей] Макаревич и другие, показали свое истинное лицо, свое отношение к российскому обществу. Только забыли уточнить, почему они не переживали и не лили слезы, когда начиная с 2014-го Украина убивала мирных жителей Донбасса", — сказала она.

Светлана Лобода в магазине Promo (Латвия) ФОТО: instagram.com/lobodaofficial

В администрации Приморского края на запрос "Медузы" на момент публикации не ответили.

Один из близких к АП источников "Медузы" пояснил: такие "акции" рассчитаны в том числе на то, что они дойдут до федеральной аудитории через СМИ и телеграм-каналы. В пример он приводит ту же красноярскую акцию с плакатами на остановках. "Главное, чтобы задумка была креативная. Понятно, что красноярские пенсионеры, которые сидят на остановках, это не оценят - они и не знают, кто такой Face. Но о плакатах написали СМИ, в том числе и оппозиционные. Их увидела очень широкая аудитория, которая пользуется интернетом и знает об этих артистах", - объясняет собеседник.

Вместе с тем другой источник отметил, что пока кампания против артистов, осудивших войну, "развернута далеко не на полную мощность". Федеральные политические фигуры и СМИ в ней участвуют скорее "по инерции", так как не хотят показать своей аудитории, как много известных россиян осудили действия России.

Поэтому атака главы RT Маргариты Симоньян на Максима Галкина остается скорее исключением из правил. После того как Максим Галкин осудил Россию за гибель мирных жителей в Украине, Симоньян заявила в эфире "России 1" про "лживость" и "лицемерие" артиста, поскольку про него якобы "достоверно всем известно, что он гей", который "для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере" женился на "пожилой женщине" (Алле Пугачевой). Ответ Симоньян получила от Филиппа Киркорова.

"Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе право? Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен", - заявил он.

"По инерции" выступают и некоторые депутаты Госдумы. Например, глава комитета по культуре Елена Ямпольская ("Единая Россия") предложила запретить выступать в России тем, кто осудил вторжение в Украину.

Источники "Медузы", близкие к АП, и собеседник, близкий к руководству Госдумы, подчеркнули, что на законодательном уровне подобных запретов Кремль не планирует. При этом концерты таких исполнителей и без соответствующего законопроекта часто запрещают после начала войны.

Собеседник, близкий к руководству Госдумы, так высказался о логике подобных инициатив со стороны федеральных политиков: "Сейчас действуют так - а что бы еще такого ********* [сказать] патриотичненького".