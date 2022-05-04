Видео ⟩ Мурниеце: если у нас есть вера в свою Латвию, нас не сломить

Видео: В Сейме состоялось торжественное заседание, посвященное Дню восстановления независимости

"Более того, без этих добродетелей демократия не смогла бы противостоять тирании", - отметила Мурниеце, подчеркнув, что патриотизма не может быть слишком много. "Если мы верим в нашу Латвию, если мы любим свою страну, если мы уважаем наши ценности, мы несокрушимы", - сказала Мурниеце.

Председатель Сейма отметила, что 32 года назад 4 мая стало поворотным моментом, ознаменовавшим, что наш народ вернется к свободе, независимости и демократии, к своей государственности и к жизни, у которой есть будущее. Тогда было важно восстановление независимости, сегодня - сохранение и укрепление независимости, сказала Мурниеце и поблагодарила депутатов Верховного Совета, проголосовавших за восстановление независимости.

Политик положительно оценила, что в настоящее время мы являемся членом Европейского союза, НАТО и Организации экономического сотрудничества и развития, или ОЭСР, что означает определенные политические и экономические стандарты, а самое главное - стандарты и уровень безопасности.

"Латвия бдительно охраняет свои главные ценности - парламентскую демократию и национальный суверенитет. Мы поддерживаем ценности, закрепленные в нашей Конституции - принцип национального государства, латышский язык, культурное пространство Латвии и Европы, верховенство права и социальную защищенность", - подчеркнула Мурниеце.

Однако этот праздник другой, отметила политик, пояснив, что в условиях новой границы мир переживает исторические изменения. "С 24 февраля отношения цивилизованного мира с Россией резко изменились", - сказала она.

Этим вторжением Россия, как воображаемая и реальная наследница Советского Союза, нарушила все красные линии.

"Ненависть, жестокость и бесчеловечность, которые Россия демонстрирует в Украине, шокируют всех", - подчеркнула спикер Сейма. Как отметила Мурниеце, для украинцев этот исторический рубеж означает новое будущее, которое явно есть и будет в Европе и западной цивилизации.

Мурниеце подчеркнула, что страны Балтии и большинство западных стран сегодня находятся в гибридной войне с Россией.

Спикер также отметила, что в ближайшие годы страны Балтии, как и многие европейские страны, создадут более сильную комплексную систему обороны. Растет и военный потенциал НАТО, и это дает уверенность в том, что наше будущее в безопасности, сказала Мурниеце.

Как сообщалось, сегодня отмечается 32-я годовщина провозглашения Декларации о независимости Латвийской Республики.