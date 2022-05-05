Испорченная машина, моббинг в школе: из-за враждебного отношения Латвию покинула украинская беженка-врач

Однако это решение только на год - после этого срок действия краткосрочного разрешения на работу для украинцев истечет и работать смогут только те, кто сдаст языковой экзамен.

Врач Ольга и неонатолог Александр из Украины рассказывают о своем опыте работы в родильном доме. Они отмечают, что благодарны Латвии за возможность работать и активно изучать латышский язык.

Управление роддома также довольно, хоть и потеряло третьего специалиста из Украины. И не потому, что сотруднику не понравился работодатель, а из-за отношения местных жителей. После повреждения автомобиля и случая плохого обращения с детьми в школе она приняла решение покинуть Латвию.

"К сожалению, эта коллега со своей семьей находится не в Латвии, а в Швейцарии. Видимо, те, кто однажды прошел через ужасы войны, не хотят повторения этого. Если здесь небезопасно, считают, что дальше будет безопаснее. К сожалению", - говорит председатель правления Рижского родильного дома Санта Макарова.

Каждая больница, где сейчас работают украинские медики, делает все возможное, чтобы оградить их от такого негатива. Мотивированные и знающие профессионалы, готовые выучить язык, представляют большую ценность.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas (на латышском языке)