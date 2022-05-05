Поддерживающие Россию хакеры напали на два латвийских СМИ, в том числе - TVNET

В организация по борьбе с IT-инцидентами Cert.lv подтвердили, что 4 мая по меньшей мере на два латвийских СМИ, были направлены DDoS-атаки, целью которых было сделать веб-сайты и предоставляемые ими услуги недоступными.

Этими СМИ были агентство LETA и портал TVNET. Атаки длились несколько часов, но существенных помех не создали.

Признаки нападений соответствуют тем же, что были констатированы в DDOS-атаках 26 апреля на некоторые веб-сайты государственных учреждений Латвии, отмечает Cert.lv.

Проводимые в последние недели DDoS-атаки как на порталы СМИ, так и на домашние страницы государственных учреждений, выделяются большим количеством запросов, которые предназначены именно для перегрузки инфраструктуры серверов, поясняет Cert.lv.

Благодаря примененным качественным решениям DDoS-защиты большая часть этих атак создала минимальное влияние на доступность услуг, отметили в Cert.lv.

За все эти нападения ответственность взяла на себя группировка Killnet, которая совершила нападения на веб-сайты стран и предприятий Эстонии, Польши, Чехии и других стран Европы.