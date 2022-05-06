Пт, 6.05.2022
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Для сохранения молодости кожи: как стимулировать выработку коллагена в организме?

Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock/Dean Drobot

Ценный белок коллаген в организме отвечает за красоту кожи, волос и ногтей, а также за здоровье соединительной ткани, костей и мышц. Хотя организм может сам вырабатывать этот белок, с годами его количество снижается, и его нужно принимать дополнительно. 

Какую роль в организме играет коллаген, и как стимулировать его выработку, рассказывает фармацевт аптечной сети Apotheka Мадара Кришьяне.

Коллаген является основным белком соединительной ткани, который в нашем организме составляет примерно 25–35% от общего количества белка. Коллаген состоит из цепочек аминокислот, в результате его приеме из свободных аминокислот образуются новые коллагеновые и эластичные волокна, а также стимулируется синтез нового коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Большая часть коллагена содержится в хрящах, костях, сухожилиях и связках, в значительных количествах он также содержится в коже, мышцах, кровеносных сосудах, волосах и ногтях.

В организме человека встречаются не менее 28 различных типов коллагена, преимущественно коллаген I, II, III и IV типа. Наиболее распространен в организме коллаген I типа, который содержится в коже, костях, зубах, сухожилиях и связках и тесно связан со старением организма - с уменьшением его количества кожа теряет свою упругость, ногти и волосы становятся ломкими, появляются первые морщинки. Коллаген II типа содержится в хрящах, поддерживая эластичность суставов и хрящей, в свою очередь коллаген III типа больше всего содержится в кровеносных сосудах и ретикулярных тканях, например, в костном мозгу. Коллаген IV типа в основном находится в базальной мембране тела и необходим для регулирования клеточных процессов и передачи сигналов.

Дефицит коллагена и его симптомы

"Организм активно вырабатывает коллаген примерно до 25 лет. После этого уровень этого белка в организме начинает снижаться примерно на 1-1,5% в год, что означает, что в это время начинают проявляться первые признаки старения. Чтобы способствовать выработке коллагена и замедлить процессы старения организма, необходимо принимать коллаген дополнительно с пищей и пищевыми добавками", - поясняет фармацевт Apotheka Мадара Кришьяне.

С истощением запасов коллагена можно наблюдать усиленное образование морщин, кожа теряет эластичность, кости и зубы становятся более хрупкими, ухудшается состояние ногтей - они чаще слоятся и ломаются. Также могут возникать боли в мышцах и суставах: вследствие дефицита коллагена изнашиваются хрящи, в результате чего снижается эластичность суставов и может развиваться воспаление или даже артрит или остеопороз.

Следует отметить, что на снижение количества коллагена влияет не только возраст, но и другие факторы, такие как ежедневные привычки и среда обитания. Этому способствует загрязнение воздуха, курение, злоупотребление ультрафиолетовым излучением, нездоровое питание и гормональные изменения, которые могут возникнуть, например, у женщин в период менопаузы. Особую осторожность следует соблюдать также и тем, кто исключил из питания продукты животного происхождения. Если в вашем меню отсутствует мясо, рыба или яйца, с помощью которых можно ежедневно получать коллаген, рекомендуется принимать этот белок в виде пищевой добавки.

Как стимулировать выработку коллагена в организме?

Выработку коллагена можно стимулировать с помощью соответствующего питания. Ежедневно необходимо потреблять достаточное количество незаменимых жирных кислот (омега-3, 6, 9), содержащихся в рыбе, особенно в лососе, сельди и скумбрии, льняном семени, конопляном масле и масле грецкого ореха, а также в других растительных маслах. Синтезировать коллаген также помогут соевые продукты и фрукты, ягоды и зелень, содержащие витамин С, такие как черная смородина, облепиха, грейпфрут, лимон, киви, апельсины, шпинат, укроп, листья сельдерея и петрушки. Коллаген также можно получить, выпивая бульон из костей или хрящей животных.

"Следует помнить, что одного только правильного питания недостаточно - чтобы кожа как можно дольше оставалась упругой, сияющей и упругой, за ней необходимо тщательно ухаживать каждое утро и вечер, увлажняя и питая ее кремом, содержащим коллаген и гиалуроновую кислоту. кислота. Еще коллаген можно принимать дополнительно с помощью пищевых добавок - они доступны как в виде таблеток и порошков, а также в жидком виде, что позволяет выбрать наиболее удобное для себя решение. Фармацевт поможет узнать, какая пищевая добавка и какой продукт по уходу за лицом подойдет лучше всего", - говорит фармацевт Apotheka Мадара Кришьяне.

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