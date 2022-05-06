Для сохранения молодости кожи: как стимулировать выработку коллагена в организме?

Дефицит коллагена и его симптомы

"Организм активно вырабатывает коллаген примерно до 25 лет. После этого уровень этого белка в организме начинает снижаться примерно на 1-1,5% в год, что означает, что в это время начинают проявляться первые признаки старения. Чтобы способствовать выработке коллагена и замедлить процессы старения организма, необходимо принимать коллаген дополнительно с пищей и пищевыми добавками", - поясняет фармацевт Apotheka Мадара Кришьяне.

С истощением запасов коллагена можно наблюдать усиленное образование морщин, кожа теряет эластичность, кости и зубы становятся более хрупкими, ухудшается состояние ногтей - они чаще слоятся и ломаются. Также могут возникать боли в мышцах и суставах: вследствие дефицита коллагена изнашиваются хрящи, в результате чего снижается эластичность суставов и может развиваться воспаление или даже артрит или остеопороз.

Следует отметить, что на снижение количества коллагена влияет не только возраст, но и другие факторы, такие как ежедневные привычки и среда обитания. Этому способствует загрязнение воздуха, курение, злоупотребление ультрафиолетовым излучением, нездоровое питание и гормональные изменения, которые могут возникнуть, например, у женщин в период менопаузы. Особую осторожность следует соблюдать также и тем, кто исключил из питания продукты животного происхождения. Если в вашем меню отсутствует мясо, рыба или яйца, с помощью которых можно ежедневно получать коллаген, рекомендуется принимать этот белок в виде пищевой добавки.

Как стимулировать выработку коллагена в организме?

Выработку коллагена можно стимулировать с помощью соответствующего питания. Ежедневно необходимо потреблять достаточное количество незаменимых жирных кислот (омега-3, 6, 9), содержащихся в рыбе, особенно в лососе, сельди и скумбрии, льняном семени, конопляном масле и масле грецкого ореха, а также в других растительных маслах. Синтезировать коллаген также помогут соевые продукты и фрукты, ягоды и зелень, содержащие витамин С, такие как черная смородина, облепиха, грейпфрут, лимон, киви, апельсины, шпинат, укроп, листья сельдерея и петрушки. Коллаген также можно получить, выпивая бульон из костей или хрящей животных.

"Следует помнить, что одного только правильного питания недостаточно - чтобы кожа как можно дольше оставалась упругой, сияющей и упругой, за ней необходимо тщательно ухаживать каждое утро и вечер, увлажняя и питая ее кремом, содержащим коллаген и гиалуроновую кислоту. кислота. Еще коллаген можно принимать дополнительно с помощью пищевых добавок - они доступны как в виде таблеток и порошков, а также в жидком виде, что позволяет выбрать наиболее удобное для себя решение. Фармацевт поможет узнать, какая пищевая добавка и какой продукт по уходу за лицом подойдет лучше всего", - говорит фармацевт Apotheka Мадара Кришьяне.