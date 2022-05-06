Diena: по делу Olainfarm в качестве подозреваемых проходят уже пять человек

Путем подписания, возможно, фиктивного договора об отчуждении акций член правления ООО Olmafarm, крупнейшего держателя акций Olainfarm, Милана Белевича пыталась передать чешской компании-оболочке Black Duck Invest принадлежащий ООО Olmafarm контрольный пакет акций Olainfarm на сумму более 40 млн евро.

Полиция сообщила газете Diena, что

в уголовном производстве, расследуемом Управлением по борьбе с экономическими преступлениями в рамках сотрудничества с правоохранительными органами Чехии, в качестве подозреваемых на данный момент идентифицированы уже пять лиц.

Трое из них являются жителями Латвии, а двое - Чехии.

Подозреваемых обвиняют в попытке совершения мошенничества в особо крупных размерах в составе организованной группы, а одного из подозреваемых, кроме того, также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими в корыстных целях.

Хотя полиция не называет имена подозреваемых, имеющаяся в распоряжении газеты информация дает основания предположить, что этими подозреваемыми могут быть бывший член правления Olmafarm и Olainfarm М. Белевича, бывшие члены совета Olainfarm К. Крастиньш и Х. Велмерс, а также Войтех Качена и Тибор Бокор, связанные с Black Duck Invest.

Согласно имеющейся на сегодня информации, в истории мошенничества и рейдерства в связи с акциями Olainfarm фигурирует и ряд других лиц, ранее и/или неофициально связанных с Olainfarm, которые не были непосредственными исполнителями схемы рейдерства, но играли и могут продолжать играть важную роль в этой истории.