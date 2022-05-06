"Чтобы не повторилась история с Юрмалой": Виторган о новой поездке

82-летний Эммануил Виторган подчеркнул, что он просто отправился "погреться на солнышке", а потому написал объяснение, чтобы не "повторилась история с Юрмалой".

"Сразу хочу сказать, чтобы не повторилась история с Юрмалой… Просто поехали с детками отдохнуть, погреться на солнышке… Да и чтобы журналисты не мучились…" - написал артист.

Ранее Эммануил Виторган разместил на своей странице в Instagram видеообращение, в котором объяснил свое пребывание в Латвии перед началом военных действий России на территории Украины. Он также осудил редакторов "БесогонTV", которые позволяют себе распространять непроверенную информацию.

Напомним, что в РФ действует закон о фейках, согласно которому запрещено называть происходящее в Украине войной и вторжением и требуется придерживаться формулировки "спецоперация", что и делает Эммануил Виторган на своей странице.

Он признал, что действительно уезжал с семьей отдыхать, но это было еще до начала войны: "Билеты были куплены задолго, а вернулись мы в Россию сразу, как только появилась возможность добраться. Я не буду рассказывать, как это было непросто, так как воздушное сообщение было закрыто и нам пришлось возвращаться в Россию, пересекая границы на автомобиле и пешком, между прочим с маленькими детьми, неся в руках тяжелые чемоданы".

После ряда трудностей с возвращением в Россию Эммануил Виторган увидел по федеральному российскому каналу передачу Никиты Михалкова "БесогонTV", в которой "с многочисленными повторами" был показан сюжет с недостоверной и лживой информацией о нем и его родных.

Напомним, 25 февраля российский актер Эммануил Виторган разместил в соцсетях видео, в котором сообщил, что они с семьей вылетают в Латвию. Уже около 15 лет Эммануил Гедеонович живет в Юрмале. Его супруга Ирина - урожденная юрмалчанка. На латвийском курорте у знаменитой четы дом, а потому когда Виторгана видят в городе - это никого не удивляет.

Дом Эммануила Виторгана в Юрмале ФОТО: Apollo

Эммануил Виторган и Ирина Млодик официально поженились в 2003 году. Пара воспитывает двух дочерей - Клару и Этель. У Эммануила Гедеоновича есть дочь и сын от предыдущих браков.