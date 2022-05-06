Пт, 6.05.2022
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Янис Кажоциньш, экс-глава Бюро по защите Сатверсме

Начат сбор подписей за разрешение играть в одной из рижских гимназий в карты

Игральные карты. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за разрешение играть в помещениях и на территории Рижской государственной 2-й гимназии в карты, сообщает агентство LETA.

В качестве автора инициативы указан Матис Жилко, который планирует подать подписи руководству гимназии.

Он хочет добиться, чтобы в помещениях и на территории Рижской государственной 2-й гимназии было разрешено играть в карточные игры. Для этого необходимы поправки к правилам внутреннего порядка для учащихся гимназии.

По мнению Жилко, разрешение на карточные игры обеспечит школьникам больше занятий, которыми можно заниматься на переменах в кругу друзей и одноклассников, а также будет способствовать коммуникации и поможет расслабить ум во время непрерывной учебы.

Автор идеи также отмечает, что в 2021 году карточная игра "золе" была включена в нематериальное культурное наследие латышей. "Таким образом, запрет на карточные игры дистанцирует молодое поколение от возделывания фольклорного культурного наследия", - утверждает Жилко.

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