Госполиция предупреждает: 9 мая готовы к любой ситуации
Государственная полиция готова к любой ситуации 9 мая, заявил глава Госполиции Арманд Рукс на заседании комитета Рижской думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции.
Государственная полиция готова к любой ситуации 9 мая, заявил глава Госполиции Арманд Рукс на заседании комитета Рижской думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции.
"Понятно, что к памятнику в парке Победы будут приходить люди. Мы пока не выявили риски конфронтации. Призываем людей почтить пострадавших и память погибших в войне на Украине. Всякое празднование 9 мая идет вразрез с позицией общества, с законом, - сказал Рукс. - Мы понимаем, что могут иметь место несанкционированные мероприятия. Мы спланировали тактику, полиция по всей Латвии готова увеличить ресурсы для обеспечения общественного порядка".
Рукс призвал в этом году возложить цветы к местам захоронения, если это необходимо.
8 и 9 мая в районе парка Победы будут введены ограничения в движении транспорта.
Также в своем Facebook Госполиция отмечает, что в связи с 9 мая полиция будет активно работать по нескольким направлениям:
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