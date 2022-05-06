Пт, 6.05.2022
Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Александр Лукашенко, президент Беларуси
Александр Лукашенко, президент Беларуси

Госполиция предупреждает: 9 мая готовы к любой ситуации

Госполиция. Иллюстративное фото. ФОТО: Foto:Valsts policija

Государственная полиция готова к любой ситуации 9 мая, заявил глава Госполиции Арманд Рукс на заседании комитета Рижской думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции.

"Понятно, что к памятнику в парке Победы будут приходить люди. Мы пока не выявили риски конфронтации. Призываем людей почтить пострадавших и память погибших в войне на Украине. Всякое празднование 9 мая идет вразрез с позицией общества, с законом, - сказал Рукс. - Мы понимаем, что могут иметь место несанкционированные мероприятия. Мы спланировали тактику, полиция по всей Латвии готова увеличить ресурсы для обеспечения общественного порядка".

Рукс призвал в этом году возложить цветы к местам захоронения, если это необходимо.

"У памятника в парке Победы никто не похоронен. Когда люди идут возлагать туда цветы, они невольно становятся актерами пропагандистов", - сказал Рукс.

8 и 9 мая в районе парка Победы будут введены ограничения в движении транспорта.

Также в своем Facebook Госполиция отмечает, что в связи с 9 мая полиция будет активно работать по нескольким направлениям:

  • Отслеживать использования стилизованной униформы, георгиевской ленты, символов Z и V, используемых российскими войсками во время вторжения в Украину, и других подобных символов, гимнов, раскрашенных автомобилей или мотоциклов, прославляющих или оправдывающих войну.
  • Государственная полиция обращает внимание на то, что использование флага Российской Федерации, флага ДНР (Донецкой Народной Республики), флага ЛНР (Луганской Народной Республики) или просто красного флага (даже без символических изображений на них) или красных лент будет в этот день считаться символикой, поддерживающей войну.
  • Государственная полиция также предупреждает граждан, что 9 и 10 мая этого года по всей Латвии ввели запрет на использование пиротехнических изделий. Соблюдение этого требования также будет контролироваться.
  • Кроме этого полиция напоминает, что использование символов тоталитарных режимов на публике наказуемо.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back