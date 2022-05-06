Госполиция предупреждает: 9 мая готовы к любой ситуации

"Понятно, что к памятнику в парке Победы будут приходить люди. Мы пока не выявили риски конфронтации. Призываем людей почтить пострадавших и память погибших в войне на Украине. Всякое празднование 9 мая идет вразрез с позицией общества, с законом, - сказал Рукс. - Мы понимаем, что могут иметь место несанкционированные мероприятия. Мы спланировали тактику, полиция по всей Латвии готова увеличить ресурсы для обеспечения общественного порядка".