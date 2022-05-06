В центре столицы Кубы прогремел мощный взрыв: погибли 27 человека
Сильный взрыв произошел в историческом отеле Saratoga в центре столицы Кубы. Причины пока неизвестны, сообщает "Новая газета. Европа".
Сильный взрыв произошел в историческом отеле Saratoga в центре столицы Кубы. Причины пока неизвестны, сообщает "Новая газета. Европа".
Президент Кубы Мигель Диас-Канель уже заявил, что причиной взрыва в отеле в центре Гаваны не была бомба. Однако настоящую причину он при этом не назвал. По словам президента, идет расследование инцидента. На данный момент сообщается о 27 погибших. Более 60 были госпитализированы, пишет Русская служба BBC.
BREAKING: Major explosion damages historic hotel in Havana, Cuba; no word on injuries pic.twitter.com/QyksoqI2fI— BNO News (@BNONews) May 6, 2022
В социальных сетях распространяются видео и кадры с места происшествия, на которых видны сильные повреждения инфраструктуры отеля.
Предполагается, что цистерна с газом, припаркованная возле отеля Saratoga, загорелась, в результате чего произошел взрыв. Ранее сообщалось, что причиной взрыва могла стать утечка газа.
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