Водитель, заметив машину полиции, попытался скрыться и, припустив через город на скорости 70 км/ч при разрешенной скорости 30 км/ч, врезался в стену дома. Нарушителя задержали.

Проверка показала, что мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии - 2,2 промилле в крови.

В отношении лица возбуждено несколько дел об административных правонарушениях. Вождение в нетрезвом виде наказывается штрафом в размере 1700 евро, а также лишением водительских прав на 5 лет; равнозначный штраф также наложен за побег от Государственной полиции, включая лишение водительских прав на 5 лет; за дорожно-транспортное происшествие назначен штраф в размере 140 евро, за побег с места аварии - 700 евро. Также назначен штраф за превышение разрешенной скорости движения в городе - 160 евро.

Этот мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения полиции в прошлом в связи с различными видами уголовных преступлений, в том числе за нарушения правил дорожного движения.

Видео: В Кулдиге пьяный водитель убегал от полиции и врезался в стену дома