Полиция поймала человека, сорвавшего флаг со здания консульского учреждения РФ в Эстонии

Ранним утром 19 марта в Тарту со здания канцелярии консульского отдела посольства РФ был сорван флаг. Полицейские, приехавшие на вызов, никого в непосредственной близости не поймали, хотя нарушителя искали в этом районе.

Полиция приступила к выяснению обстоятельств случившегося в рамках уголовного производства, начатого по статье об осквернении официального символа иностранного государства.

Следственной группе удалось через несколько дней после инцидента обнаружить флаг, а 21 марта флаг был возвращен в посольство.

Личность подозреваемого вскоре была установлена.

Это 24-летний мужчина, которого подозревают в том, что он в состоянии опьянения в ночь на 19 марта сорвал флаг со здания на улице Юликооли и оставил его себе.

Руководитель процессуальной службы Тартуского отделения Тимо Рейнталь пояснил, что в случае наличия каких-либо признаков преступления по закону обязательно возбуждается уголовное дело. "Вероятно, это акт безрассудства в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек, допрошенный в качестве подозреваемого, также заявил, что понимает непозволительность своего поведения и сожалеет о содеянном", - пояснил он.