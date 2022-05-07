Арестович рассказал, сколько солдат должно погибнуть для кризиса в армии России
Украинцам еще нужно много работать, чтобы победить в войне с Россией, отметил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает агентство УНИАН.
Украинцам еще нужно много работать, чтобы победить в войне с Россией, отметил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает агентство УНИАН.
Арестович в Twitter написал, что, исходя из довоенных расчетов, кризис восприятия потерь в России начнется после 80 000 погибших солдат. В настоящее время это количество более 25 000.
"Еще работать и работать", - написал Арестович.
- 25000.— Arestovych (@arestovych) May 7, 2022
По одним из довоенных расчетов кризис восприятия потерь в РФ начнётся после 80000 погибшими.
Ещё работать и работать. pic.twitter.com/YoJ6svOsG1
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