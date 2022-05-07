Вс, 8.05.2022
Как и в подростковом возрасте, через 20 лет я за то, чтобы снять с "столпа позора" всякую защиту. Его нужно снести. Янис Домбрава, депутат Сейма
Янис Домбрава, депутат Сейма

Арестович рассказал, сколько солдат должно погибнуть для кризиса в армии России

ФОТО: AFP/SCANPIX

Украинцам еще нужно много работать, чтобы победить в войне с Россией, отметил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает агентство УНИАН.

Арестович в Twitter написал, что, исходя из довоенных расчетов, кризис восприятия потерь в России начнется после 80 000 погибших солдат. В настоящее время это количество более 25 000.

"Еще работать и работать", - написал Арестович.

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