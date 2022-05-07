Сб, 7.05.2022
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Мария Машкова, актриса

ЦРУ: Нет признаков, что Россия готовится использовать в Украине ядерное оружие

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс ФОТО: AFP/SCANPIX

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в настоящее время не видит никаких признаков того, что Россия в Украине собирается воспользоваться тактическим ядерным оружием, сообщил в субботу директор ЦРУ Уильям Бернс.

"Мы как разведывательная служба не нашли практические доказательства того, что Россия планирует развернуть или даже использовать тактическое ядерное оружие", - сказал Бернс на конференции, организованной Financial Times.

В то же время Бернс подчеркнул, что, "учитывая известное бряцанье оружием, услышанное от руководства России", к этому вопросу нельзя относиться легкомысленно.

Вскоре после вторжения России в Украину Путин приказал перевести российские стратегические силы сдерживания в особый режим боевого дежурства, а Москва многократно угрожала вероятностью того, что война в Украине может превратиться в ядерный конфликт.

Как отмечают наблюдатели, в последние дни российские государственные телеканалы пытались смягчить отношение общества к ядерному оружию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил в интервью газете Die Welt, что с начала войны в Украине Альянс не заметил изменения в российской ядерной стратегии.

"Мы слышим угрожающую ядерную риторику российского руководства. Это безответственно и необдуманно. Ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует вести, в том числе в России. С начала войны в Украине 24 февраля НАТО не испытало никаких изменений в ядерной стратегии России", – сказал Столтенберг.

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