Выступающая за единую Ирландию партия "Шинн Фейн" победила на выборах в Северной Ирландии. Что это означает?

Однако сейчас во главе "Шинн Фейн" стоят политики, никак не связанные с повстанческим прошлым партии - Мишель О'Нил возглавляет ее в Северной Ирландии, а глава партии - Мэри Лу Макдональд, лидер оппозиции в Ирландской Республике.

В 2019 году "Шинн Фейн" призвала к референдуму об объединении с Ирландской Республикой в случае выхода Британии из ЕС.

"Шинн Фейн" получает 27 мест в ассамблее, Демократическая юнионистская партия (DUP) - 24 места, Партия альянса (Alliance Party) - 17 мест, Юнионистская партия Ольстера (UUP) - 9 мест, Социал-демократическая рабочая партия (SDLP) - 7 мест.

Главный соперник "Шинн Фейн" - лоялисты из Демократической юнионистской партии - представляют интересы протестантского населения провинции.

Они предупреждали, что в случае победы националисты организуют референдум о выходе территории из Соединённого Королевства и объединении с Ирландской Республикой.

Но в этот раз "Шинн Фейн" строила свою предвыборную кампанию на экономической повестке, не акцентируя внимание избирателей на этнорелигиозных спорах.

Среди главных предвыборных тем партии были рост цен на фоне войны в Украине, а также задержки поставок британской продукции в регион из-за создания таможенной границы в Ирландском море в результате брексита.

Что означает большинство мест "Шинн Фейн"

Хотя Мишель О'Нил и заявила о том, что конечная цель ее партии - выход Северной Ирландии из Соединенного Королевства и объединение с Ирландской Республикой, победа "Шинн Фейн" не означает, что референдум неизбежен.

Дело в том, что закон о Северной Ирландии 1998 года, принятый после подписания мирного соглашения Страстной пятницы, гласит, что Северная Ирландия остается частью Соединенного Королевства и не перестанет быть таковой без согласия большинства жителей Северной Ирландии.

Ирландии

В нем также говорится, что министр по делам Северной Ирландии в британском правительстве может назначить референдум, только если по опросу общественного мнения окажется вероятным, что большинство людей хотят объединения Ирландий.

Однако, последние опросы показывают, что это все еще не так: в апрельском опросе идею объединенной Ирландии поддерживала только треть жителей Северной Ирландии.

При этом у "Шинн Фейн" есть шансы назначить своего премьер-министра, который может стать первым националистическим лидером Северной Ирландии.

Но, согласно эксклюзивному соглашению о разделении власти в Северной Ирландии, управлять регионом представители католиков и протестантов должны вместе.

Именно поэтому в стране должности премьер-министра и его заместителя являются равноправными, хотя их распределение символически важно.

Демократическая юнионистская партия уже объявила, что, если лидер "Шинн Фейн" Мишель О'Нил станет премьер-министром, она не будет предлагать никаких кандидатов на пост вице-премьера до решения вопросов по протоколу Северной Ирландии.

Что такое протокол Северной Ирландии

Документ был подписан в результате брексита. Его разрабатывали с целью предотвратить возврат жесткой границы на острове Ирландия и сохранить соглашение Страстной пятницы 1998 года, которое положило конец трём десятилетиям кровопролитных столкновений.

Протокол избавляет от необходимости введения таможенного контроля товаров, поступающих из Северной Ирландии (часть Соединенного Королевства) в Республику Ирландию (часть ЕС).

Но в то же время, он обязывает столицу Северной Ирландии Белфаст следовать нормам единого европейского рынка, то есть проводить проверку грузов, следующих из Великобритании, то есть из Англии, Шотландии и Уэльса.

В "Шинн фейн" поддерживают протокол по Северной Ирландии, а Демократическая юнионистская партия выступает против.

Именно поэтому результат этих выборов имеет большое значение в решение вопроса о торговой границе с Великобританией.

Избранные члены ассамблеи должны будут до конца 2024 года проголосовать за продолжение выполнения тех частей протокола, которые создают внутреннюю торговую границу Соединенного Королевства.

Итоги голосования будут определяться простым большинство проголосовавших членов ассамблеи, в которой больше всего мест получила "Шинн Фейн".