СМИ: несколько важных коррупционных дел "застряли" в KNAB

В прошлом году бюро передало в прокуратуру 27 дел, что является наибольшим количеством за пять лет. Самым громким из них было предложение взятки в два миллиона евро главой Rīgas namu pārvaldnieks Игорем Трубко депутату Рижской думы Мартиньшу Коссовичу. О коррупции депутат сам сообщил в KNAB - это не было открытием бюро.

Данный случай в очередной раз подтверждает, что KNAB должен больше рассказывать о своей деятельности, считают наблюдающие за деятельностью бюро структуры. И недостаточная коммуникация Страуме с обществом причисляется к минусам его деятельности.

Под управлением Страуме KNAB намного активнее стал обращать внимание на работу Рижской думы.

Четыре года назад было проведено громкое задержание в связи с коррупцией в закупках Rīgas satiksme. Сумма на приобретение нового транспорта превысила 270 миллионов, и часть денег должна была поступить в карманы конкретных людей как взятка. Деньги должны были отмывать через фиктивные компании. Обыск был проведен также в местах жительства мэра и вице-мэра.

Три года назад сотрудники KNAB задержали и руководство Рижского бюро по развитию туризма. Документы свидетельствовали, что офис не рекламировал Ригу, а перед очередными выборами в Сейм совершал перечисления нескольким консультантам по политической коммуникации из Германии, Швеции и Испании.

Из большого дела выделен процесс о мошенничестве и поддержке мошенничества, в нем обвиняются три человека, в том числе бывший директор по технической поддержке Рижской думы Ингварс Шниквалдс. Однако в остальном дело Рижского бюро по развитию туризма в KNAB застряло.

Еще более печальным является результат дела масштабного картеля строителей. Часть доказательств была передана Совету по конкуренции, который наложил на строительные флагманы многомиллионные штрафы. Однако в части, где строители рассказывали, как дают взятки в политических партиях, из-за отсутствия доказательств в KNAB дело прекратили.

KNAB является единственным следственным учреждением, контролирующим, как финансируются партии. Ответственность работы бюро в этом направлении только возросла, когда этот Сейм решил в 6 раз увеличить партиям средства, которые выплачиваются из государственного бюджета.

В период управления Страуме KNAB приостановил государственное финансирование за нарушение бухгалтерского учета только для одной политической партии - преемника распавшейся партии KPVLV - "За человечную Латвию". Партия не согласна с этим и будет судиться, чтобы вернуть более полумиллиона финансирования из государственного бюджета.

Еще более тяжелыми были утверждения члена партии "Для развития Латвии" Мариса Мичеревскиса о якобы "черной кассе" партии. Уголовное дело не возбудили, потому что с этими высказываниями Мичеревскис выступал прежде всего публично и запоздало. По нескольким подозрительным пожертвованиям политической силе административные дела не возбудили как раз из-за давности.

Большинство депутатов Сейма не видят препятствий для утверждения Страуме на второй срок. В большой степени и потому, что нынешний начальник бюро в этом конкурсе был единственным кандидатом. Второй претендент, тоже работник KNAB, не соответствовал требованиям конкурса.

Начальник KNAB отвергает упреки в том, что к кому-либо из политических сил бюро было бы более терпимо или какая-либо партия получила бы необоснованное наказание.

С принятием на работу аналитиков KNAB удалось ускорить расследование по возбужденным делам. В прошлом году было конфисковано более пяти миллионов преступно полученных средств.

Однако KNAB критикуют за слишком медленную работу по инициированию изменений в законах. План мероприятий по предотвращению коррупции и борьбе с коррупцией на 2021-2024 гг. еще не утвержден.