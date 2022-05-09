Пн, 9.05.2022
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Органы безопасности провели беседы с сотнями прокремлевски ориентированных жителей

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В распоряжении Службы государственной безопасности (СГБ) нет информации о намерениях прокремлевски ориентированных лиц организовать провокации 9 мая, сказал на телеканале TV3 руководитель СГБ Нормунд Межвиетс.

Он отметил, что СГБ уже длительное время усиленно следит за процессами в обществе, проводит мониторинг информационного пространства и предпринимает другие меры.

В результате служба получила информацию о намерениях отдельных лиц предпринять провокационные действия, с этими людьми были проведены профилактические беседы, и

в настоящее время в распоряжении СГБ больше нет информации о намерениях прокремлевски ориентированных лиц целенаправленно реализовать провокации.

Как сообщил Межвиетс, органы безопасности провели беседы с несколькими сотнями человек, которые в основном выражали свои взгляды в социальных сетях и заявления которых были откровенно агрессивными.

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