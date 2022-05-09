Органы безопасности провели беседы с сотнями прокремлевски ориентированных жителей

Он отметил, что СГБ уже длительное время усиленно следит за процессами в обществе, проводит мониторинг информационного пространства и предпринимает другие меры.

В результате служба получила информацию о намерениях отдельных лиц предпринять провокационные действия, с этими людьми были проведены профилактические беседы, и

в настоящее время в распоряжении СГБ больше нет информации о намерениях прокремлевски ориентированных лиц целенаправленно реализовать провокации.

Как сообщил Межвиетс, органы безопасности провели беседы с несколькими сотнями человек, которые в основном выражали свои взгляды в социальных сетях и заявления которых были откровенно агрессивными.