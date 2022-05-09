Пн, 9.05.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

Фото ⟩ Трендовый оттенок помады, который подойдет каждой

Как отмечет издание Harper's Bazaar, все чаще знаменитости появляются на публике с нюдовым макияжем губ. 

Издание отмечает: для каждого идеальный нюд будет свой. Обычно идеальный оттенок помады - на пару тонов темнее вашего цвета губ. Но больше всего стилисты выделяют темный оттенок. 

Так, темную нюдовую помаду можно использовать как единственный элемент макияжа в повседневном образе. Но тот же темный оттенок будет хорошо сочетаться со сложным макияжем, который перегрузит любая другая яркая помада. Темный оттенок нюдовой помады не будет перетягивать на себя внимание с глаз.

Текстура помады тоже может быть любой: матовой, сатиновой или глянцевой.

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