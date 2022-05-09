Фото ⟩ Трендовый оттенок помады, который подойдет каждой

Издание отмечает: для каждого идеальный нюд будет свой. Обычно идеальный оттенок помады - на пару тонов темнее вашего цвета губ. Но больше всего стилисты выделяют темный оттенок.

Так, темную нюдовую помаду можно использовать как единственный элемент макияжа в повседневном образе. Но тот же темный оттенок будет хорошо сочетаться со сложным макияжем, который перегрузит любая другая яркая помада. Темный оттенок нюдовой помады не будет перетягивать на себя внимание с глаз.