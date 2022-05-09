Курьера Wolt хотят выслать из Финляндии за слишком высокий доход: 5632 евро в месяц

Мусах жил в Йоэнсуу и работал курьером в службе доставки еды Wolt с 2020 года, после того как окончил магистратуру университета Восточной Финляндии по специальности "‎химия".

Для получения вида на жительство на основании работы необходимо иметь достаточный уровень дохода. В случае Мухаммеда и его семьи после уплаты налогов должно оставаться около 2900 евро. Это требование рассчитывается по количеству членов семьи.

В 2021 году заработок мужчины в качестве курьера составил 5632 евро в месяц. По мнению региональных властей, которые давали заключение для выдачи вида на жительство, это было слишком много.

В документе значилось, что "поддержание такого уровня дохода в длительной перспективе не представляется возможным". Кроме того, власти выразили предположение, что мужчина работает еще где-то по-черному.

Поскольку курьеры Wolt трудоустроены как индивидуальные предприниматели, мнение региональных властей является принципиальным при вынесении решения о выдаче вида на жительство. Если власти не поддерживают выдачу ВНЖ, Миграционная служба автоматически выносит отрицательное решение.

Региональные власти объясняют свое решение среднестатистическими доходами курьеров Wolt и тем, что фирма сама публично сообщала, что редко кому из курьеров удается зарабатывать больше 4000 евро в месяц.

Мухаммед говорит, что его доходы – это результат усердной работы. Он работал как минимум пять дней в неделю обычно по 12 часов. По субботам и воскресеньям его смены были еще длиннее, потому что заказов было много вплоть до ночи. По понедельникам он, как правило, отдыхал. Заказы он развозил на своем автомобиле.