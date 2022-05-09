Украина: Крымский мост будет уничтожен

По его словам, "это вопрос времени".

Для выполнения этой задачи украинские военные уже имеют необходимое вооружение, но им "нужно переместиться намного ближе к побережью Азовского моря", - заявил чиновник украинскому СМИ "24 Канал".

Стратегически важный мост протяженностью почти 19 километров сдан в эксплуатацию в 2019 году.

Во время войны, начавшейся 24 февраля, российские войска в полной мере воспользовались украинским побережьем Азовского моря, что позволило России контролировать как сухопутные, так и морские пути к Крымскому полуострову.