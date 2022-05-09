Украина: Крымский мост будет уничтожен
Крымский мост между Россией и аннексированным полуостровом обязательно будет снесен, заявил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.
Крымский мост между Россией и аннексированным полуостровом обязательно будет снесен, заявил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.
По его словам, "это вопрос времени".
Для выполнения этой задачи украинские военные уже имеют необходимое вооружение, но им "нужно переместиться намного ближе к побережью Азовского моря", - заявил чиновник украинскому СМИ "24 Канал".
Стратегически важный мост протяженностью почти 19 километров сдан в эксплуатацию в 2019 году.
Во время войны, начавшейся 24 февраля, российские войска в полной мере воспользовались украинским побережьем Азовского моря, что позволило России контролировать как сухопутные, так и морские пути к Крымскому полуострову.
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