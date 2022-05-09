Вт, 10.05.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

Ракетный удар по Одессе

Удар по Одессе ФОТО: Фото с Telegram

Представитель одесской областной администрации Сергей Братчук говорит, что в результате обстрела начался пожар, сообщает Русская служба BBC.

По сообщениям ряда Telegram каналов горит один из торгово-развлекательных комплексов в городе:

Журналистка Би-би-си Кэролайн Дэвис передает из Одессы, что были слышны три взрыва, один из них ближе к центру города. Из-за него сработала сигнализация автомобилей и задрожали стекла в окнах. Масштаб разрушений пока неизвестен.

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