Ракетный удар по Одессе

По сообщениям ряда Telegram каналов горит один из торгово-развлекательных комплексов в городе:

Журналистка Би-би-си Кэролайн Дэвис передает из Одессы, что были слышны три взрыва, один из них ближе к центру города. Из-за него сработала сигнализация автомобилей и задрожали стекла в окнах. Масштаб разрушений пока неизвестен.