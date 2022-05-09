Ракетный удар по Одессе
Представитель одесской областной администрации Сергей Братчук говорит, что в результате обстрела начался пожар, сообщает Русская служба BBC.
Представитель одесской областной администрации Сергей Братчук говорит, что в результате обстрела начался пожар, сообщает Русская служба BBC.
По сообщениям ряда Telegram каналов горит один из торгово-развлекательных комплексов в городе:
Журналистка Би-би-си Кэролайн Дэвис передает из Одессы, что были слышны три взрыва, один из них ближе к центру города. Из-за него сработала сигнализация автомобилей и задрожали стекла в окнах. Масштаб разрушений пока неизвестен.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!