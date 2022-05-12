Начат сбор денег для сноса памятника в Пардаугаве. Собрали уже более 180 000 евро
На портале Ziedot.lv начат сбор средств для сноса памятника в Пардаугаве. Менее чем за сутки более 10 тыс. человек пожертвовали более 188 000 евро, сообщает LETA.
На портале Ziedot.lv начат сбор средств для сноса памятника в Пардаугаве. Менее чем за сутки более 10 тыс. человек пожертвовали более 188 000 евро, сообщает LETA.
Жителей призывают жертвовать на снос "памятника оккупации". Обещают, что пожертвования будут использованы для вывоза строительного мусора.
Число совершивших пожертвования к вечеру четверга превышает 10 220 человек. По наблюдениям TVNET, жертвующие проявляют креатив - они указывают, что пожертвования сделали президент России Владимир Путин, тактические дроны E.M. Bayrahtar, "Азов", лидер Чечни Рамзан Кадыров и другие.
В целях для сбора пожертвований на портале указано, что у символов есть значение. Памятник в парке Победы - это символ, напоминающий титульной нации о репрессиях, потерянных жизнях и оккупации государства, говорится в заявке на сбор пожертвований.
- говорится в описании.
На портале отмечается, что латвийский народ десятилетиями подвергался угнетению. Во время, когда предпринимаются попытки посягнуть на право народа на самоопределение, ценности имеют наибольшее значение. Пережитое предками в тяжелые годы оккупации и возвращенная родителями независимость не забыты, они чувствуются и уважаются, написано в заявке.
"Латвийский народ заботит свободное и демократическое государство, поэтому "памятнику оккупации" нет места в Латвии. Это символ оккупации, у которого собираются проповедники насилия и войны, и их прославляющие оккупацию слоганы и символы порочат историю, уважение и ценности нашего народа", - говорится в описании.
На портале указано, что патрон инициативы - "Клуб декларации 4 мая", выступающий за снос "штаба оккупации".
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