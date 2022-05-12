Начат сбор денег для сноса памятника в Пардаугаве. Собрали уже более 180 000 евро

Жителей призывают жертвовать на снос "памятника оккупации". Обещают, что пожертвования будут использованы для вывоза строительного мусора.

Число совершивших пожертвования к вечеру четверга превышает 10 220 человек. По наблюдениям TVNET, жертвующие проявляют креатив - они указывают, что пожертвования сделали президент России Владимир Путин, тактические дроны E.M. Bayrahtar, "Азов", лидер Чечни Рамзан Кадыров и другие.

В целях для сбора пожертвований на портале указано, что у символов есть значение. Памятник в парке Победы - это символ, напоминающий титульной нации о репрессиях, потерянных жизнях и оккупации государства, говорится в заявке на сбор пожертвований.

"Мы не можем смотреть на агрессию, мы не можем допускать ее у себя дома, в столице Латвии. Во время, когда Украина борется за независимость своего государства и отражает жестокое вторжение России, никакие провокации и разжигание ненависти в Латвии недопустимы",

- говорится в описании.

На портале отмечается, что латвийский народ десятилетиями подвергался угнетению. Во время, когда предпринимаются попытки посягнуть на право народа на самоопределение, ценности имеют наибольшее значение. Пережитое предками в тяжелые годы оккупации и возвращенная родителями независимость не забыты, они чувствуются и уважаются, написано в заявке.

"Латвийский народ заботит свободное и демократическое государство, поэтому "памятнику оккупации" нет места в Латвии. Это символ оккупации, у которого собираются проповедники насилия и войны, и их прославляющие оккупацию слоганы и символы порочат историю, уважение и ценности нашего народа", - говорится в описании.

На портале указано, что патрон инициативы - "Клуб декларации 4 мая", выступающий за снос "штаба оккупации".