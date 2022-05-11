Кариньш, Пабрикс, Стакис: латвийские политики о произошедшем в парке Победы

Министр внутренних дел Мария Голубева

Собственно, сама Голубева придерживается четкой позиции. Полиция действовала согласно законам Латвии. Об этом она сообщает и в самом первом твите, написанном еще ночью.

Tie , kas slavēja agresiju vai lietoja tās simboliku, ir aizturēti. Ieskaitot jaunieti ar Krievijas karogu.

Policija aizstāvēja Latvijas pilsoņu tiesības, arī pielietojot spēku, kad nepieciešams. https://t.co/WQklgKXRvy — Marija Golubeva (@MGolubeva_LV) May 10, 2022

Те, кто прославлял агрессию или использовал ее символику, задержаны. В том числе юноша с флагом России. Полиция защищала права граждан Латвии, в том числе применяя силу, когда это было необходимо.

Уже с утра министр написала серию твитов, начав с объяснения, что возлагать цветы в Латвии не запрещено. При этом она опять осудила прославляющих агрессию России.

Es nosodu tos cilvēkus, kas svin Krievijas agresiju. Tai pat laikā - Latvijas Satversme neparedz aizliegt nolikt ziedus. — Marija Golubeva (@MGolubeva_LV) May 11, 2022

В интервью программе TV3 900 sekundes Голубева продолжила гнуть ту же линию - приносить цветы не запрещено, а любые нарушения Конституции тут же пресекались сотрудниками Госполиции.

Относительно готовящегося Русским союзом Латвии митинга Голубева заявила, что по этому поводу Служба госбезопасности даст отрицательное заключение Рижской думе.

Министр обороны Артис Пабрикс

Пабрикс неожиданно для многих был одним из тех, кто осудил действия именно Рижской думы.

"Я объявил Рижской думе выговор за неадекватные действия сегодня утром при уборке цветов трактором, несанкционированные собрания у памятника прекращены, порядок у памятника будет контролироваться, собраний не будет, а цветы останутся там до увядания", - написал он в Twitter.

Также он последовательно весь день защищает от критики министра Голубеву (стоит отметить, что они являются сопартийцами, а вот мэр Риги Мартиньш Стакис из объединения "Для развития/За!" вышел).

Мэр Риги Мартиньш Стакис

Стакис попытался объяснить, кто именно был ответственным за решение убрать цветы так быстро. По его словам, это была "совместная рабочая группа из представителей нескольких учреждений".

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич

Ринкевич постарался быть более мягким в своих изречениях. В частности, он отметил, что обижены все, и это только показывает, насколько сложна и хрупка ситуация.

Министр юстиции Янис Борданс

Борданс в своем твите обратился сразу и к латышам, и к русским.

Latviešiem ir jāpārkāpj pāri savām bailēm. Krieviem ir jāpārkāpj savām. Latviešiem ir jānojauc, tas ko sen jau vajadzēja nojaukt, bet krieviem ir jāsaprot, ka viņi var vairāk nekā okupēt un gadu desmitiem tīksmināties. Ir jābūvē jaunas attiecības. Bez pagātnes važām. — Jānis Bordāns (@Bordans) May 11, 2022

Латышам нужно преодолеть свои страхи. Русским - свои. Латышам нужно снести то, что уже давно надо было снести, а русским надо понять, что они могут больше, чем оккупировать и радоваться этому десятки лет. Надо строить новые отношения. Без оков прошлого.

Евродепутат Нил Ушаков

Экс-мэр Риги ожидаемо осудил уборку цветов трактором, назвав ее "фантастической по своей глупости провокацией".

Русский союз Латвии

Оппозиционная партия быстро организовала митинг на Ратушной площади в знак протеста против "произвола, имевшего место в Риге 9 и 10 мая".