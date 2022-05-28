Город кукол, пещеры и местное вино: что посмотреть по дороге в Кулдигу

Мост был построен в 1873-1874 годах. На нем стоят 6 декоративных чугунных фонарей с основаниями в форме рыб, а ширина моста была рассчитана на то, чтобы на нем могли разъехаться две кареты.

Прямо рядом с мостом находится прогулочная тропа вдоль Венты. Здесь особенно красиво на закате. Тропа протяженностью 2,4 км проходит в одном направлении и в конце делает круг, чтобы по той же дороге вернуться обратно. С нее открываются прекрасные виды на город, мост и Венту.

ФОТО: RUS TVNET

Конечно, город и его исторические узкие улочки заслуживают отдельного внимания. Ратушная площадь, бывшая замковая мельница, руины старого замка,​ церкви, множество скульптур и памятников - все это можно встретить, гуляя по городу. Особую атмосферу городу придают небольшие каналы, которые протекают между домов. Недаром Кулдигу называют "латвийской Венецией".

ФОТО: RUS TVNET

В Кулдиге есть пешеходные улицы со старинной архитектурой - Базницас и Лиепаяс. По обе стороны улиц расположены деревянные и каменные дома - отели, магазины, местные кафе и сувенирные лавки.

Городской парк с музеем также остается одним из любимых мест для прогулок туристов. Сейчас это ухоженный сад с цветами, дорожками, беседками и скульптурами. Раньше здесь находился замок Ливонского ордена. В XVIII веке во время Северной войны замок сильно пострадал. В начале XIX века он превратился в руины и на его месте построили парк.

ФОТО: RUS TVNET

Интерактивный музей древней истории Кулдиги - необычный музей, который часто рекомендуют посетить многие путешественники. В музее 7 интерактивных комнат. В каждой проходят представления в темноте, которые рассказывают о главных исторических событиях города. Роли исторических личностей исполняют голограммы, они освещают историю Кулдиги с 1378 года и до наших дней. Музей оставит под впечатлением как детей, так и взрослых.

Адрес: улица Елгавас, 2.

Время работы - с 11:00 до 18:00

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Пещеры Риежупе

Пещеры Риежупе - это уникальные пещеры из белого песка. Общая длина песчаных пещер составляет около двух километров. Однако на данный момент осмотреть можно лишь 460 метров подземелья.

Вход в пещеры без гида строго запрещен. Штраф - 100 евро.

ФОТО: RUS TVNET

Пещеры представляют собой темные лабиринты, в которых без освещения можно легко заблудиться. Также проходы в них не всегда широкие, в некоторых местах придется передвигаться практически на корточках. Эти пещеры были выкопаны тремя поколениями одной семьи. Их уникальность именно в том, что их выкопали люди. Пещеры и сегодня принадлежат законным собственникам этой семьи. Хозяйка пещер - Инесе Штофрегена - получила их в наследство от своих предков.

ФОТО: RUS TVNET