Сб, 28.05.2022
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Эдите Матусевича, представитель Рижской думы

Город кукол, пещеры и местное вино: что посмотреть по дороге в Кулдигу

ФОТО: Rus TVNET

Кулдига - один из любимых туристических городов многих латвийцев и не только. Но сюда стоит приехать не только ради самого широкого водопада в Европе и средневековой архитектуры. Рассказываем, что можно посмотреть в "латвийской Венеции" и куда заехать по дороге. "А это где?" - путеводитель RUS TVNET по очень привлекательным и необычном местам в Латвии.

Кулдига

Кулдига - самый настоящий средневековый город в Латвии, который привлекает туристов не только своей архитектурой, но и спокойствием и уютом. В отличие от многих других латвийских городов, центр Кулдиги избежал разрушений во время многочисленных войн и пожаров. Здесь сохранилась оригинальная деревянная архитектура, в некоторых случаях восходящая к XVI-XVII векам.

Если вы ищете место, куда можно вырваться на выходные, то Кулдига - отличный вариант.

Начнем, конечно же, с жемчужины города - водопада Вентас-Румба. Самый широкий водопад в Европе встречает приезжих сразу при въезде в город.

Ширина водопада зависит от количества воды и в среднем составляет 100-110 метров, однако в половодье может достигать 279 метров. Высота варьируется от 1,6 до 2,2 метра.

ФОТО: RUS TVNET

Если приехать в город весной или осенью, то можно увидеть на водопаде "летающих рыб". Рыбы несколько недель прыгают как сумасшедшие, после чего в водах снова наступает спокойствие.

Прямо перед водопадом через реку Венту расположен Кулдигский кирпичный мост - один из символов города. Он является вторым по длине среди мостов с кирпичными сводами в Латвии и третьим в Европе.

Мост был построен в 1873-1874 годах. На нем стоят 6 декоративных чугунных фонарей с основаниями в форме рыб, а ширина моста была рассчитана на то, чтобы на нем могли разъехаться две кареты.

Прямо рядом с мостом находится прогулочная тропа вдоль Венты. Здесь особенно красиво на закате. Тропа протяженностью 2,4 км проходит в одном направлении и в конце делает круг, чтобы по той же дороге вернуться обратно. С нее открываются прекрасные виды на город, мост и Венту.

ФОТО: RUS TVNET

Конечно, город и его исторические узкие улочки заслуживают отдельного внимания. Ратушная площадь, бывшая замковая мельница, руины старого замка,​ церкви, множество скульптур и памятников - все это можно встретить, гуляя по городу. Особую атмосферу городу придают небольшие каналы, которые протекают между домов. Недаром Кулдигу называют "латвийской Венецией". 

ФОТО: RUS TVNET

В Кулдиге есть пешеходные улицы со старинной архитектурой - Базницас и Лиепаяс. По обе стороны улиц расположены деревянные и каменные дома - отели, магазины, местные кафе и сувенирные лавки.

Городской парк с музеем также остается одним из любимых мест для прогулок туристов. Сейчас это ухоженный сад с цветами, дорожками, беседками и скульптурами. Раньше здесь находился замок Ливонского ордена. В XVIII веке во время Северной войны замок сильно пострадал. В начале XIX века он превратился в руины и на его месте построили парк. 

ФОТО: RUS TVNET

Интерактивный музей древней истории Кулдиги - необычный музей, который часто рекомендуют посетить многие путешественники. В музее 7 интерактивных комнат. В каждой проходят представления в темноте, которые рассказывают о главных исторических событиях города. Роли исторических личностей исполняют голограммы, они освещают историю Кулдиги с 1378 года и до наших дней. Музей оставит под впечатлением как детей, так и взрослых. 

Адрес: улица Елгавас, 2.

Время работы - с 11:00 до 18:00

Больше информации здесь.

 

 

Пещеры Риежупе

Пещеры Риежупе - это уникальные пещеры из белого песка. Общая длина песчаных пещер составляет около двух километров. Однако на данный момент осмотреть можно лишь 460 метров подземелья. 

Вход в пещеры без гида строго запрещен. Штраф - 100 евро. 

ФОТО: RUS TVNET

Пещеры представляют собой темные лабиринты, в которых без освещения можно легко заблудиться. Также проходы в них не всегда широкие, в некоторых местах придется передвигаться практически на корточках. Эти пещеры были выкопаны тремя поколениями одной семьи. Их уникальность именно в том, что их выкопали люди. Пещеры и сегодня принадлежат законным собственникам этой семьи. Хозяйка пещер - Инесе Штофрегена - получила их в наследство от своих предков.

ФОТО: RUS TVNET

Во время экскурсии гид подробно рассказывает об истории этих пещер, а также проводит людей на глубину 11 метров под землей. По словам гида, в пещерах даже проводят символические церемонии бракосочетания. 

ФОТО: RUS TVNET

Температура воздуха в пещерах круглый год +8 градусов. Также в пещерах можно встретить летучих мышей, которые любят в них зимовать. По этой причине посетить пещеры зимой невозможно. 

Больше информации о стоимости и времени работы здесь

После прогулки по пещерам можно насладиться живописной местностью вокруг: по дороге в пещеры обустроен парк из деревянных скульптур и есть большие деревянные качели, которые стоят перед обрывом. 

Ферма STRAUSS UN KAZA

Крупнейшая в Латвии страусиная ферма находится неподалеку от Кулдиги. Здесь можно купить полезные для здоровья продукты из страусиного мяса, а также отправиться на экскурсию по страусиной и козьей ферме.

Посещение фермы возможно по предварительной записи. Больше информации о ферме здесь.

Сабиле

Сабиле - небольшой провинциальный городок в Талсинском крае Латвии, в окрестностях которого находятся многие известные культурно-исторические памятники. Неотъемлемая часть культурной среды города Сабиле - цыгане, поэтому город в простонародье зовется цыганской столицей Латвии. Сабиле известен своими традициями выращивания винограда и виноделия.  Даже на гербе Сабиле изображена гроздь винограда.

ФОТО: RUS TVNET

Один из символов Сабиле - Винная гора. Площадь виноградников - около 1,5 гектара. Вершина горы находится примерно в 34 метрах над уровнем реки Абавы. Винная гора в Сабиле занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый северный виноградник в мире.

Сабильские виноградники на Винной горе первоначально были созданы немцами в XIV-XVI веках, впоследствии пришли в упадок, но были полностью восстановлены в 1936 году.

С 1999 года каждый год во второй половине июля в Сабиле проходит Праздник вина, на котором есть возможность попробовать вино местного производства. Также сабильское вино можно приобрести в местных магазинах. 

ФОТО: RUS TVNET

Неподалеку от Винной горы, на небольшой площадке на улице Ригас, можно осмотреть коллекцию соломенных кукол - Сад кукол. Около 200 кукол в разной одежде и разных размеров привлекают внимание проезжающих или проходящих мимо людей. Куклы создала Дайна Кучере - хозяйка этого необычного сада. 

ФОТО: RUS TVNET

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