Голубева: В пятницу полицию ждет проверка; разрешение на акцию протеста выдано не будет

В Рижской думе сообщили, что разрешение провести мероприятие, участвовать в котором призывает Русский союз Латвии (РСЛ), не будет выдано. В настоящее время муниципалитет готовит мотивированный отказ, который будет выдан организаторам в течение этого дня.

Никаких заявлений на проведение других митингов, шествий или пикетов в этот день не поступало.

Как указала Голубева, при анализе рискованных ситуаций

необходимо руководствоваться не только оперативными соображениями, но и более широким социальным и геополитическим контекстом. Это касается и неудачного решения по размещению выставки фотографий об Украине, и уборки цветов у памятника в парке Победы.

Министр считает, что следует незамедлительно улучшить навыки сотрудников полиции в применении норм закона, чтобы не допустить ситуаций, когда сотрудник муниципальной полиции не может внятно разъяснить норму закона человеку, несущему флаг страны-агрессора.

По словам Голубевой, необходимо учитывать социально-психологические последствия любых действий. Сбор цветов трактором на рассвете был поступком, который оскорбил многих людей и создал благодатную почву для событий 10 мая.

"Но, пожалуй, самое главное - найти и привлечь к ответственности всех тех, кто буянил у памятников и выступал против гражданского населения Украины и их сторонников в Латвии в эти дни", - подчеркивает министр.

Голубева отметила, что "пламя развязанной Россией войны высветило слабые места нашего общества, неудачи становления латышской гражданской нации". "Не буду сейчас вдаваться в подробности, но теперь нам долго придется говорить не об интеграции общества, а о предотвращении конфликтов", - сказала министр.

Она считает, что на латвийских русскоязычных сейчас ложится совершенно новое бремя ответственности, с которым им придется справляться самостоятельно. По словам министра, ее личная ответственность проявляется в готовности и решимости государства предотвратить любое оправдание российской агрессии и продемонстрировать силу демократии и верховенство права.

Галерея: Огороженная территория у памятника в Пардаугаве