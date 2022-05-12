За "бесхребетность": начальник полиции пообещал санкции в отношении полицейских

Как Рукс заявил на Латвийском радио, в связи с событиями 10 мая начата служебная проверка, и уже сейчас видно, что за невыполнение приказов вышестоящего руководства некоторым полицейским придется лишиться должностей, в том числе руководящих. В то же время он заверил, что нет оснований менять руководство Рижского регионального управления полиции, потому что приказы на местах не выполняли сотрудники более низкого уровня.

Начальник Госполиции отметил, что ресурсов полиции на месте было достаточно, но полицейские проявили "бесхребетность" и не выполняли приказы руководства, в том числе начальника полиции.

По словам Рукса, хотя в обеспечении порядка на несанкционированном мероприятии такого масштаба начальник Госполиции не должен присутствовать, он 10 мая прибыл в парк Победы, чтобы перенять руководство.

Как сообщалось, 10 мая вечером в парке Победы собралось около 500 человек. Хотя большинство из них соблюдали порядок, некоторые вели себя громко, пели и выкрикивали лозунги, прославляющие Россию и советскую армию, а полиция не сразу на это отреагировала, вызвав упреки в бездействии.

Утром того же дня были убраны цветы у памятника, которые люди возлагали 9 мая, что вызвало острую реакцию в социальных сетях. Вечером пришедшие к памятнику вновь принесли цветы.