Инцидент в парке Победы: начаты три уголовных процесса

Уголовные дела

Два уголовных процесса начаты по статье Уголовного закона за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений. Один из процессов начат в отношении молодого человека, пришедшего к памятнику с российским флагом. Оба дела будут переданы в Службу государственной безопасности (СГБ).

Один процесс начат по статье Уголовного закона о сопротивлении представителю власти.

Административные дела

На сегодня возбуждено 20 дел об административных правонарушениях, девять из них - за нарушение установленного порядка организации и проведения собраний, шествий и пикетов либо за организацию собраний. Дело об административном правонарушении возбуждено также в отношении бывших депутатов Рижской думы Алексея Росликова, Вадима Баранника и депутата Сейма Регины Лочмеле.

Шесть дел об административных правонарушениях открыто по факту использования в общественном месте символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления, три - в связи с мелким хулиганством, в рамках еще двух рассматривается неисполнение законных требований должностного лица или оказание противодействия должностному лицу.

Кроме того, начато несколько ведомственных проверок, а также проводится оценка материалов, полученных с помощью технических средств полиции и размещенных в сети интернет. В четверг начальник Госполиции Арманд Рукс пообещал в интервью Латвийскому радио, что все, чья вина будет установлена и доказана, будут привлечены к ответственности.

Активная работа продолжается, и Госполиция напоминает, что не будет никаких проявлений терпимости к лицам, оправдывающим, восхваляющим военную агрессию в Украине, советскую оккупацию и совершающим другие подобные нарушения.