"Чеснок, яблоки и 25 евро для Украины": чек из эстонского магазина взбудоражил соцсети

Публикацию сопровождала фотография чека, на котором между стандартными покупками вроде чеснока, яблок и йогурта находится позиция "UKRAINA 25" cтоимостью в 25 евро.

Чек из Selver ФОТО: фото читателя

"Тетя на кассе похлопала глазами и сказала, что у них сейчас такая акция и им сказали так делать, - пишет автор публикации, указывая при этом, что данный случай произошел не с ней лично. - У бабули еще есть порох в пороховницах, и она отлично говорит на эстонском. Вызвала старшую и попросила объяснить, почему это включили в чек. На что ей задали вопрос: "А вы против?". Она сказала, что в магазин пришла за продуктами, а не на танки жертвовать".

Пост, который заканчивается призывом "Будьте бдительны! Пришла пора пенсий и зарплат, а народ у нас добрый", собрал множество комментариев, но к настоящему времени удален.

Глава пресс-службы и отдела маркетинга Selver Риво Вески сказал Rus.Postimees, что описанная пользователем соцсети ситуация является злонамеренной ложью.

Он уточнил, что по информации на чеке было установлено время посещения магазина и проверены записи с видеокамер в торговом зале.

По словам Вески, на видео видно, что покупатель пробивает товары при помощи пульта самообслуживания на упаковочном столе зоны оплаты SelveEkspress. На этих упаковочных столах также разложены листы формата А4 с приглашением/кодами сделать пожертвование в пользу Украины. При сканировании одного из продуктов луч пульта случайно сканирует не код продукта, а код пожертвования с буклета, лежащего на столе. Далее, как объяснил Риво Вески, покупатель оплачивает покупку и покидает магазин, но относительно быстро возвращается и идет прямиком к стойке информации, где ему оформляют возврат ошибочно сделанного пожертвования в размере 25 евро.

"Весь инцидент был разрешен довольно быстро, а описание события, представленное в социальных сетях, является злонамеренно неверным", - добавил Вески.

Видеозапись Selver ФОТО: скриншот видео

Вески подчеркивает, что за все время нахождения в магазине покупатель ни разу не общался ни с одним работником, включая кассиров, и упомянутый в посте диалог никак не мог состояться.

Он также добавил, что фактическая покупка состоялась 19 апреля в Таллинне, в Torupilli Selver, тогда как пост в социальных сетях в русскоязычном информационном пространстве был сделан вчера. "С какой целью, трудно сказать", - отметил пресс-секретарь.