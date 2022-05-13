Фото ⟩ Определились все финалисты "Евровидения"

По результатам голосования жюри и зрителей в финал вышли: Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Финляндия, Эстония, Австралия, Швеция, Румыния и Сербия.

Это означает, что из стран Балтии в финал "Евровидения" вышли Литва и Эстония. Латвия - единственная, которая не прошла.

Уже сообщалось, что представители Латвии, группа Citi Zēni, не прошли в финал "Евровидения" с песней Eat Your Salad. Это был пятый раз подряд, когда Латвия не смогла преодолеть полуфинальный барьер.

Напомним, 10 мая в финал вышли: Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды. Также 14 мая в финале "Евровидения" выступит так называемая "большая пятерка" - Италия, Германия, Испания, Франция и Великобритания.

После объявления результатов Citi Zēni поблагодарили всех за поддержку в своем официальном аккаунте в Twitter и сказали, что сделали все, что могли. 11 мая группа выступила с более широким комментарием, еще раз подчеркнув, что ошибок с их стороны не было и все решил вкус. Люди в социальных сетях также практически единодушно признали выступление группы убедительным.

Победитель конкурса "Евровидение-2022" станет известен 14 мая.

Галерея: Второй полуфинал конкурса "Евровидение-2022"